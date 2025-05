Escoamento da safra aumenta fluxo de veículos pesados na principal rodovia do Norte Pioneiro

No mês de maio começa um dos períodos do ano em que ocorre um aumento no fluxo de veículos pesados na rodovia PR092 devido ao escoamento da safra de grãos. A rodovia que corta o Norte Pioneiro é um importante corredor viário não apenas para o transporte do que é produzido na região, mas também para conectar as regiões Centro-Oeste e Sudeste a região Sul do país.

No ano de 2025, a expectativa é de que o Brasil produza uma safra recorde de grãos que podem chegar a 330 milhões de toneladas. Os fatores ligados a estes resultados são principalmente o aumento da área de cultivo plantada e a melhoria na produtividade devido as condições climáticas mais favoráveis. As principais culturas são a soja e o milho.

Com isso, tudo que é produzido tem que chegar até os consumidores fazendo com que as matérias primas do campo tenham de ser escoadas até os grandes centros de beneficiamento ou para portos para serem exportadas, como é o caso da soja cujo o principal destino de grande parte da produção é o mercado externo.

No Paraná, a principal porta de saída dos produtos do agronegócio tem sido o Porto de Paranaguá, no Litoral Paranaense. No ano passado, por exemplo, o porto foi responsável pela exportação de mais de 20 milhões de toneladas de soja. Como o país em geral não apresenta uma cadeia ferroviária estruturada, o principal meio de transporte destes produtos acontece por rodovias em caminhões e carretas, o que faz com que o fluxo de veículos pesados aumente a partir de maio e nos próximos meses.

Na região do Norte Pioneiro, a rodovia PR092, que liga a BR-153 em Santo Antônio da Platina a PR151 em Jaguariaíva, sofre um forte impacto na circulação de veículos pesados. Isso porque a rodovia é um dos principais corredores viários do Paraná e, além de ser caminho para os grãos produzidos na região, também é o principal ramal utilizado pelos caminhoneiros para levar produtos das regiões Centro-Oeste e Sudeste até a região Sul do país, principalmente com aqueles com destino ao Porto de Paranaguá.

Se por um lado a notícia é boa para o desenvolvimento econômico da região, de outro ela chama a atenção para a segurança, visto que o fluxo de veículos aumenta e o trânsito pode ficar complicado. Para evitar acidentes, a concessionária responsável pela rodovia, EPR Litoral Pioneiro e a Polícia Rodoviária Estadual fazem algumas orientações aos motoristas, tanto de veículos pesados, quanto de carros baixos.

Em primeiro lugar, é importante que em ambos os casos os proprietários estejam com a manutenção dos veículos em dia, como sistema de freios, pneus, sinalização entre outros. Para os caminhoneiros, há ainda tenção especial com itens obrigatórios como faixas refletivas de acordo com as leis de trânsito, disco de tacógrafo, fixação de peças e acessórias de maneira correta, fixação de cargas entre outros.

Outro ponto de grande importância é em relação aos limites de velocidade. Para aumentar a segurança de todos os usuários da rodovia, é importante que todos os motoristas respeitem os limites de velocidade e a sinalização, evitando transitar em alta velocidade e realizar ultrapassagens perigosas, principalmente em locais proibidos.