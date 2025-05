AMCG realiza reunião com secretários estaduais para discutir as principais demandas dos Campos Gerais

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) realiza nesta quarta-feira (14) mais uma Reunião Ordinária com a presença de prefeitos e lideranças regionais para debater temas estratégicos ao desenvolvimento dos municípios. O encontro será realizado a partir das 9h30 no Spazio Campos Floridos, em Telêmaco Borba, com participação restrita a convidados, lideranças políticas e veículos de imprensa.

A pauta do evento inclui apresentações de três secretários do Governo do Estado do Paraná. O primeiro a falar será o secretário de Estado do Planejamento, Ulisses Maia, às 10h. Em seguida, às 10h30, o secretário de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda, Paulo Rogério do Carmo, apresentará as ações da sua pasta. Às 11h, será a vez do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, abordar os investimentos e estratégias para a área nos municípios da região.

A programação também contará com a participação de outras autoridades estaduais e parlamentares, reforçando o diálogo entre o Governo do Estado e os 19 municípios que compõem a AMCG. As apresentações devem tratar de iniciativas voltadas à qualificação profissional, geração de empregos, estruturação de serviços públicos e fortalecimento de políticas intermunicipais.

Às 11h45, a AMCG Turismo apresentará o projeto de levantamento e divulgação dos atrativos turísticos dos Campos Gerais. A iniciativa busca atualizar o banco de imagens dos principais pontos turísticos da região, promovendo a valorização e expansão do setor. A proposta visa ampliar a visibilidade dos municípios integrantes da associação por meio de estratégias voltadas à promoção turística regional.

A presidente da AMCG e prefeita de Imbaú, Dayane Sovinski, destacou a importância da articulação conjunta entre as cidades. Segundo ela, a reunião abordará temas que impactam diretamente o desenvolvimento econômico e social dos municípios, com foco na integração com o Governo do Estado.

A AMCG representa os interesses dos municípios da região dos Campos Gerais e atua na promoção de políticas públicas, desenvolvimento regional e articulação institucional em diversas áreas administrativas.