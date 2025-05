Maior congresso científico e cultural do Paraná abre inscrições

Giba, campeão olímpico de vôlei, e maestro Werner Silveira se apresentam na abertura do XV CONCCEPAR INTERNACIONAL, no dia 26 de maio. Foto: Divulgação/Centro Universitário Integrado

O maior congresso científico e cultural do Paraná chega à 15ª edição e abre as inscrições. O evento, chamado de XV CONCCEPAR INTERNACIONAL, será realizado em Campo Mourão (PR) entre os dias 26 e 29 de maio, no Câmpus do Centro Universitário Integrado, terá transmissão online e deve atrair mais de 3.500 pesquisadores, professores e estudantes do Brasil e exterior.

A programação engloba mais de 150 palestrantes nacionais e internacionais [com tradução simultânea]. As atrações principais serão Giba - ex-jogador de vôlei, medalhista olímpico, tricampeão mundial e integrante da seleção brasileira por 20 anos – e o maestro Werner Silveira, idealizador da Orquestra OVO, de Belo Horizonte (MG), que farão as palestras de abertura.

O evento terá simpósio de educação, minicursos, mesas-redondas, oficinas, atividades culturais e artísticas. Também haverá apresentações de ações e projetos sustentáveis, de startups do ecossistema de inovação de Campo Mourão e região e de trabalhos acadêmicos.

Inscrições e tema

As inscrições estão abertas, custam a partir de R$ 70 e as vagas podem ser garantidas exclusivamente pelo site https://conccepar.grupointegrado.br/ Nas edições anteriores, mais de 30 mil pessoas estiveram nos encontros. Em 2025, o tema central do congresso será Inovação e Sustentabilidade no Contexto Global da Educação.

“Com a expansão e a abertura à participantes de maneira híbrida, o XV CONCCEPAR INTERNACIONAL se consolida como o maior congresso científico e cultural do Paraná e um dos principais do Brasil. Vamos promover muito conhecimento, inovação e impacto social”, explica Mariana Pavanelli, diretora de Graduação Presencial do Centro Universitário Integrado e organizadora do evento.

Apresentações de abertura

No dia 26 de maio, o maestro Werner Silveira coordena uma apresentação gratuita e exclusiva para cerca de mil estudantes da rede pública de ensino de Campo Mourão, viabilizada pelo edital de cultura da Itaipu Binacional.

A mostra será às 15h, no Mourão Garden Eventos e terá a participação de 19 músicos profissionais de Londrina e Maringá, uma solista e uma soprano. Às 19h30, a orquestra de cordas fará outra apresentação ao público.

Pouco depois, às 20h30, é a vez de Gilberto Amauri Godoy Filho (Giba) ministrar palestra. Giba é medalhista olímpico [ouro em Atenas 2004, prata em Pequim 2008, Prata em Londres 2012], tricampeão mundial de vôlei [Argentina 2002, Japão 2006, Itália 2010], foi eleito o melhor jogador do mundo por seis vezes e integrou a seleção brasileira por 20 anos.

Palestrantes internacionais

Entre as atrações internacionais confirmadas estão representantes da Rússia, Portugal, África do Sul, Uruguai, Peru e Índia. A programação completa, os temas e os horários das conferências podem ser vistos no https://conccepar.grupointegrado.br/

O XV CONCCEPAR INTERNACIONAL tem a colaboração de instituições estrangeiras parceiras do Integrado como a Universidade Ucatec, da Bolívia; a Yıldız Teknik Üniversitesi, da Turquia; e a Universidad Científica Del Sur, do Peru, que contribuirão com palestras e apresentações. Em 2024 o congresso teve ainda a participação de 17 universidades brasileiras.

III Simpósio Educacional Integrado

Paralelamente, acontecerá o III Simpósio Educacional Integrado para fomentar debates sobre temas contemporâneos na área da educação, destacar a interligação com a formação em diferentes níveis; desde o ensino fundamental até a educação de jovens e adultos (EJA).

O simpósio vai reunir palestrantes, especialistas, professores, gestores, estudantes da educação básica, docentes e discentes de licenciatura. A programação vai abordar temas como estratégias de enfrentamento do fracasso escolar, o desenvolvimento profissional de educadores e diversidades étnicas, raciais e de gênero no ambiente escolar.

Premiação

O congresso de 2025 está dividido em quatro espaços temáticos: educação, inovação, sustentabilidade e transformação. O evento tem o apoio do Sebrae-PR, do Núcleo Regional de Educação e da União Europeia.

Além das apresentações de pesquisas, o CONCCEPAR – que é realizado pelo Centro Universitário Integrado e pelo Instituto Integrado de Ciência e Tecnologia IN2 desde 2005 - vai premiar em dinheiro as três melhores produções científicas, de cada uma das áreas do conhecimento, feitas por estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado, de instituições públicas e privadas, em todas as áreas do conhecimento.

Serviço

O XV CONCCEPAR INTERNACIONAL – Congresso Científico e Cultural do Paraná será realizado de 26 a 29 de maio, das 19h30 às 23h, de forma híbrida, com atividades presenciais e online. O evento acontecerá no câmpus do Centro Universitário Integrado, localizado na Rua Lauro de Oliveira de Souza, 440, Área Urbanizada II, em Campo Mourão (PR). Mais informações e inscrições estão disponíveis no site: https://conccepar.grupointegrado.br.