Mulheres do Café comemoram onze anos do projeto durante encontro em Curiúva

Curiúva foi palco, na última sexta-feira (09), do 11º Encontro das Mulheres do Café do Norte Pioneiro, iniciativa que reforça a importância da agricultura familiar e do protagonismo feminino na produção de cafés especiais na principal região produtora do Paraná. O evento reuniu produtoras rurais, lideranças locais e representantes de instituições de apoio ao setor, com foco na valorização da mulher no campo e no fortalecimento da cafeicultura regional como vetor de desenvolvimento econômico.

A solenidade contou com a presença do prefeito de Curiúva, Christiano Borges, e do vice-prefeito, Pitti. Ambos reiteraram o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas ao apoio da agricultura familiar e destacaram a relevância do projeto Mulheres do Café, que impulsiona a participação feminina na gestão das propriedades rurais e na comercialização dos produtos. Atualmente, o projeto reúne mais de 350 mulheres distribuídas em 12 grupos organizados em dez municípios do Norte Pioneiro.

As participantes do projeto recebem capacitação técnica do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), com foco em práticas sustentáveis, melhoria da qualidade do café e estratégias de comercialização. Como resultado desse trabalho, cafés especiais produzidos por essas mulheres têm conquistado reconhecimento em mercados nacionais e internacionais, sendo exportados para países como Estados Unidos, Alemanha e outras nações europeias.

As integrantes do projeto também participam do concurso Qualidade Café Paraná, promovido pela Câmara Setorial do Café, com coordenação da Secretaria de Estado da Agricultura e patrocínio da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado do Paraná (FETAEP). A premiação tem como finalidade estimular a produção de cafés de alta qualidade, fortalecer a cultura cafeeira no estado, gerar renda para os agricultores familiares e incentivar a sucessão no campo por meio do trabalho das famílias agricultoras.

A cafeicultura tem papel estratégico no Norte Pioneiro. A região concentra os principais municípios produtores do Paraná, liderados por Carlópolis, que responde por cerca de 23% de toda a produção estadual, conforme dados da Agência Estadual de Notícias (AEN). A cidade abriga aproximadamente 700 produtores de café e se destaca como referência na produção de grãos especiais, sendo reconhecida como a maior produtora do estado. Além de Carlópolis, outras cidades como Apucarana, Pinhalão, Ibaiti e Tomazina também desempenham papel significativo, representando juntas 48,5% da produção paranaense.

O 11º Encontro das Mulheres do Café reforçou a relevância da participação feminina na cadeia produtiva do café e destacou o impacto positivo das ações de capacitação e assistência técnica na geração de renda, qualidade do produto e sustentabilidade das propriedades familiares. A continuidade e o fortalecimento do projeto refletem o crescimento da representatividade das mulheres rurais, que assumem papéis fundamentais na administração das lavouras e na valorização da cafeicultura do Paraná no cenário nacional e internacional.