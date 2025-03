Colheita de soja avança no Norte Pioneiro e amplia expectativas para o Paraná

A safra de soja 2024/25 no Paraná avançou em ritmo significativo, com 23% da área plantada já colhida, de acordo com os dados do Departamento de Economia Rural (DERAL), da Secretaria de Agricultura do Estado. A colheita desta safra segue um ritmo semelhante ao do ano passado, quando, na mesma época, 25% da área havia sido colhida, e na região do Norte Pioneiro não é diferente. Até o final do mês de fevereiro, cerca de 13% das plantações na região já haviam sido colhidas.

No dia 26 de fevereiro, o Departamento de Economia Rural (DERAL) publicou a última atualização do Relatório PSS Mensal de Safra Subjetiva por Núcleo Regional do Estado. Na região do Norte Pioneiro, dois Núcleos são responsáveis por repassar os dados das colheitas, sendo eles os núcleos de Jacarezinho e de Cornélio Procópio, sendo que ambos são responsáveis pela quantia de 23 cidades da região.

O Núcleo de Jacarezinho, que inclui cidades como Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Santo Antônio da Platina e Wenceslau Braz, além da cidade sede, apresenta uma área total de plantio de 167.800 hectares para a soja nesta safra, que é a primeira. Até a última atualização do DERAL, 100% dessa área foi semeada, e 10%, equivalentes a 10.678 hectares, já foram colhidos.

A produção total obtida até a última atualização tem sido de 3.300kg por hectare plantado, equivalente a uma produção de 55.374, o que indica um desempenho produtivo dentro das expectativas para a região, que tem prevista uma produção total de 644.352. Ainda há muito para colher neste núcleo, e as estatísticas apontam que, do total ainda a colher, 80% está classificado como uma boa colheita e apenas 20% como média.

Já no Núcleo de Cornélio Procópio, que abrange cidades como Abatiá, Andirá e Assaí, além da cidade sede, a área total destinada à soja é de 342.600 hectares. Até o momento, 100% dessa área foi plantada, e a colheita já alcançou 16% dessa área, o que equivale a 54.816 hectares.

De acordo com as estatísticas do DERAL, a produção total obtida por hectare tem sido de 3.060kg, um rendimento levemente inferior ao de Jacarezinho, mas ainda expressivo dentro do cenário agrícola paranaense. Para esta região, estão previstos um total de 1.189.369kg, sendo que, do total restante para a colheita, 37% aparece com boas previsões, 56% com previsões médias e 7% com previsões ruins.

Em âmbito estadual, a safra da soja 2024/25 no Paraná está projetada em 21,34 milhões de toneladas, representando um aumento de 15% em relação à safra anterior. Esse crescimento é atribuído a condições climáticas favoráveis e ao manejo eficiente das lavouras. A produtividade média estimada é de 3.696 quilos por hectare, superior aos 3.200 quilos registrados na safra 2023/24.

Contudo, apesar da colheita estar sendo produtiva em todo o Estado, o Departamento destaca algumas preocupações com chuvas em determinadas regiões. Embora as precipitações tenham beneficiado as lavouras mais novas de soja, que representam uma pequena parcela da produção, não houve melhorias nas lavouras em fase final de frutificação, o que pode afetar a produtividade.

Além da produtividade da soja, o DERAL também informou que o plantio de milho segunda safra no Paraná avançou para 28% da área projetada, e a colheita da primeira safra de milho já atingiu 11% da área total. A expectativa para a segunda safra de milho é de 15,53 milhões de toneladas, com aumento de 24% em relação ao ciclo anterior, impactado por condições climáticas desfavoráveis.