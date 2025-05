Moradores de cinco cidades do Norte Pioneiro são premiados pelo Nota Paraná

O programa Nota Paraná, do Governo do Estado, contemplou na última quinta-feira (8), 100 consumidores de 44 cidades com prêmios de R$ 1 mil. Entre os premiados, destaque para o Norte Pioneiro, que teve cinco municípios com moradores contemplados: Ibaiti, Bandeirantes, Cornélio Procópio, Carlópolis e Ribeirão Claro.

O sorteio foi realizado pela Secretaria da Fazenda do Paraná e faz parte da campanha mensal de incentivo à cidadania fiscal.

A quantia máxima do sorteio, de R$ 1 milhão, foi para um morador de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Além dele, uma moradora de Campo Mourão, no centro-oeste do estado, ganhou R$ 100 mil e uma consumidora de Pinhais, também na RMC, recebeu R$ 50 mil.

Outros 15 mil participantes foram contemplados com R$ 50 cada. Também foram distribuídos R$ 100 para 8 mil consumidores.