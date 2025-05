Acidente deixa três feridos na PR092 em Wenceslau Braz

Um acidente de trânsito registrado no início da tarde deste sábado (10) deixou três pessoas ferdias na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 12h30 no trecho da rodovia que liga os municípios de Wenceslau Braz a Siqueira Campos e envolveu um Honda Civic e um VW Gol. Conforme os relatos colhidos pelos policiais, o Honda teria tentado atravessar a rodovia quando foi atingido na lateral pelo Gol que seguia pela pista.

Com o impacto da colisão, um homem de 66 anos que dirigia o Civic e outro de 63 anos que estava como passageiro ficaram feridos. O motorista do Gol também teve ferimentos. As três vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital de Caridade São Sebastião em Wenceslau Braz para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.