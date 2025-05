Com temporais e geada chegando, previsões apontam mais de 180mm de chuva para a região

O fim de semana promete um verdadeiro mix das quatro estações no Paraná. Esta sexta-feira (09) será de calor intenso. O sábado (10) terá temporais e, logo em seguida, o frio volta ao Estado, com previsão inclusive de geada no domingo (11). Tudo isso ocorre devido a passagem de uma intensa frente fria, que fará as temperaturas máximas acima de 30°C do fim da tarde de sexta irem para 20°C no fim da tarde de domingo em várias regiões paranaenses.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as previsões apontam chuvas acima de 180mm para as cidades da região, unindo municípios do Norte Pioneiro e também dos Campos Gerais. Segundo as previsões, Sengés e Jacarezinho serão as cidades que vão registrar a maior quantidade de chuva, enquanto Jaguariaíva e Pinhalão serão as mais frias.

Sengés

Conforme apontam as previsões do Simepar, a cidade que será mais afetada pela chuva intensa no final de semana será Sengés, nos Campos Gerais, tendo em vista que estão previstos para a cidade 22.2mm de chuva durante o sábado, que terá temperaturas entre 14°C e 22°C. Já nesta sexta-feira, o dia deve permanecer ensolarado no município, com temperaturas variando entre 17°C e 25°C. O domingo na cidade deve ser nublado e frio, com máximas de apenas 19°C.

Jacarezinho

No Norte Pioneiro, a cidade mais afetada pelas chuvas será Jacarezinho, que tem previsão de 21.9mm para o sábado. Neste dia, a temperatura no município ficará entre 18°C e 26°C. Já nesta sexta-feira, a temperatura deve ser mais alta, chegando a 30°C. No domingo, o dia será ensolarado, mas as baixas temperaturas devem continuar, podendo chegar a 16°C nas primeiras horas do dia.

Arapoti

Outra cidade que também será bastante afetada pela quantidade exorbitante de chuvas prevista, é Arapoti, que tem previsão de 20.9mm e temperaturas mínimas de até 15°C no sábado. Nesta sexta-feira, a temperatura na cidade será mais alta, variando entre 17°C e 27°C. Enquanto isso, o domingo deve ser mais frio na cidade, podendo registrar mínimas de até 12°C.

Jaguariaíva

Enquanto estas cidades registram os maiores volumes de chuva de toda a região, Jaguariaíva será a cidade que registrará as temperaturas mais baixas. Nesta sexta-feira, as temperaturas permanecem entre 17°C e 25°C, com o dia ensolarado. Já no sábado, quando deve chover 17.4mm na cidade, a temperatura cairá significativamente, variando entre 13°C e 20°C. No domingo, as máximas permanecem em 20°C, enquanto as mínimas terão outra queda e podem chegar a 10°C.

Pinhalão

Outra cidade com previsões de frio mais intenso é Pinhalão, que pode chegar a 12°C. Hoje a temperatura estará mais alta, chegando a 29°C, mas no sábado, as máximas devem ser de 22°C, com previsão de 18.5mm de chuva. No domingo, as mínimas caem para 12°C, e a temperatura não deve ultrapassar os 23°C.

Wenceslau Braz

Com previsões pouco diferentes, Wenceslau Braz também terá temperaturas baixas e chuvas intensas. Nesta sexta-feira a temperatura deve ficar entre 18°C e 28°C, enquanto no sábado, deve variar entre 16°C e 21°C. Neste dia, deve chover cerca de 14mm na cidade. No domingo, a temperatura mínima será de 13°C, enquanto a máxima deve ser 22°C.

Cornélio Procópio

Diferentemente das outras cidades, Cornélio Procópio terá poucas chuvas, e a temperatura deve ser um pouco mais alta no final de semana. Para esta sexta-feira, as previsões apontam máximas de até 29°C no município, enquanto para o sábado, as previsões apontam temperaturas entre 18°C e 24°C, com apenas 5.3mm de chuva prevista. No domingo, a temperatura na cidade deve ficar entre 16°C e 25°C.

Carlópolis

Com previsões de chuva mais alta, Carlópolis deve ter chuvas de 17.7mm. Nesta sexta-feira, a temperatura será mais alta, entre 20°C e 29°C, enquanto no sábado, deve variar entre 18°C e 25°C, com o dia chuvoso. No domingo, a temperatura cai um pouco, ficando entre 15°C e 22°C.

Santo Antônio da Platina

Em Santo Antônio da Platina, as chuvas também continuarão intensas. Enquanto esta sexta-feira pode ter máximas de até 30°C no município, o próximo sábado terá temperaturas entre 18°C e 25°C, com chuva prevista de até 15.9mm. No domingo, a temperatura deve cair mais um pouco, chegando a 15°C de mínimas.

Jaboti e Japira

Jaboti e Japira apresentam as mesmas previsões, com diferença apenas na quantidade de chuva. Nesta sexta-feira, a temperatura nestas cidades deve ficar entre 18°C e 29°C, enquanto no sábado, ficará entre 17°C e 23°C. Neste dia, em Jaboti choverá até 11.3mm, enquanto em Japira pode chover até 15.7mm. No domingo, a temperatura cai novamente nos municípios, mantendo as máximas, mas chegando até 13°C de mínimas.

Tomazina

Já para a cidade de Tomazina, as previsões apontam máximas de até 29°C nesta sexta-feira, enquanto para o sábado, as previsões apontam máximas de 22°C e mínimas de 17°C, além de chuvas de até 11.4mm. Com o dia ensolarado, o domingo deve ter mínimas ainda mais baixas, de 14°C, enquanto as máximas podem chegar a 23°C.

Siqueira Campos

Em Siqueira Campos, a temperatura deve chegar a 28°C nesta sexta-feira, enquanto no sábado, as máximas serão de 22°C. Neste dia, as previsões apontam chuvas de até 10.7mm, enquanto no domingo, as temperaturas mínimas caem para 14°C e as máximas se mantém.

Como acesssar outras previsões

Para acessar as previsões para outras cidades da região, os leitores podem acessar o site do Simepar e buscar pela cidade desejada.