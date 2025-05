Encontro de Carros Antigos acontece daqui a dez dias em Ribeirão Claro

Ribeirão Claro entrou em contagem regressiva para um dos eventos que mais atraem pessoas no Norte Pioneiro. Amantes de carros, curiosos e entusiastas vão se reunir na cidade para participar do Encontro de Carros Antigos de 2025. Restando apenas 10 dias para o evento, a cidade entra no clima de alegria e ansiedade para ver os mais clássicos que marcaram gerações.

De acordo com a programação, o evento será realizado no dia 18 de maio, um domingo, com início às 08h00. Com centenas de carros expostos em frente à Praça Rui Barbosa, o evento promete reunir pessoas e expositores de diversas regiões do Paraná e também de outros estados que marcam presença nestes eventos. A exposição dos clássicos será encerrada às 15h00.

A inscrição para expor os veículos mais antigos e marcantes do passado serão realizadas no local, com uma taxa de R$ 15,00 além da exigência de um quilo de alimento. Segundo a organização do encontro, os primeiros 120 inscritos receberão um troféu de participação e também um café da manhã.

ENCONTRO DE CARROS ANTIGOS NO NORTE PIONEIRO

Os Encontros de Carros Antigos são febres em todo o país. Desde carros casuais que eram utilizados em épocas passadas até os primeiros modelos esportivos, estes eventos reúnem centenas de pessoas e expositores. Na cidade de Andirá, um destes eventos foi realizado no último domingo (04), e reuniu mais de 200 veículos antigos em exposição.

Na cidade, o público que compareceu ao evento foi grande. Crianças, adolescentes, adultos e até mesmo pessoas de mais idade foram à Rua Paraná para ver com os próprios olhos os mais clássicos da antiguidade. Puma GTS, Ford Roadster 1932, Caravans, Fuscas e muitos outros carros trouxeram a agitação para o município.

Com isso, os Encontros de Carros Antigos são ovacionados em todas as regiões do país, buscando celebrar a memória dos primeiros veículos criados pelas grandes marcas atuais, e revivendo o passado dos que tiveram a oportunidade de ter um desses carros.