Ribeirão do Pinhal cria campanha solidária para ajudar mulheres do Distrito Triolândia

Campanhas solidárias, eventos de arrecadação, vaquinhas online e tantas outras coisas fazem parte da solidariedade humana. Seja para auxiliar alguém a conseguir dinheiro para tratamento de saúde, para se recuperar depois de uma grande perda ou para ajudar os mais necessitados, estas ações têm gerado resultados positivos na sociedade. E em Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro, uma nova campanha foi aberta para auxiliar as mulheres do município.

A nova ação, nomeada como “Campanha Solidária Mulheres Unidas”, foi divulgada na última segunda-feira (05), como uma forma de arrecadar objetos e roupas para mulheres ribeiro-pinhalenses. Portanto, a característica marcante, é que as arrecadações serão destinadas para uma única área do município, reforçando a importância e a necessidade da ação para estas mulheres.

De acordo com as informações divulgadas na publicação da campanha, as arrecadações serão distribuídas para as moradoras do Distrito da Traiolândia. Aberta para todos os moradores ajudarem, a campanha busca oferecer mais conforto e qualidade para as mulheres, unindo a população em um momento de solidariedade e ajuda ao próximo.

Conforme explica a publicação da campanha, os itens que estão sendo arrecadados com a ação são roupas, acessórios, bolsas e calçados femininos. Para participar da campanha, os interessados podem doar qualquer item destas categorias, novos ou usados, desde que estejam em bom estado para uso. Para entregar, basta procurar a Assistência Social do município, que fica na rua Paraná, no Centro da cidade, ou entrar em contato pelo telefone (43) 3551-1525.