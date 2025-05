Robert Prevost fala pela primeira vez como Papa Leão XIV

Na tarde desta quinta-feira (08), chegou a notícia que o mundo todo aguardou ansiosamente nos últimos dias: a eleição do Novo Papa. Após a fumaça branca da Capela Cistina ter anunciado que o sucessor do Papa Francisco havia sido escolhido, o cardeal Robert Francis Prevost, dos Estados Unidos, foi anunciado à Igreja como Papa Leão XIV.

Em seu primeiro pronunciamento como Papa, Leão XIV saudou os fiéis com palavras de esperança, fé e continuidade, marcando o início de seu pontificado com um discurso emocionado e repleto de referências à tradição da Igreja e à missão que agora assume como sucessor de Pedro.

“A paz esteja com todos vós. Irmãos e irmãs caríssimos, esta é a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Eu gostaria que essa saudação de paz alcançasse todas as vossas famílias, em toda a Terra. A paz esteja convosco”, declarou, com firmeza e serenidade.

Leão XIV destacou que se trata da paz de Cristo ressuscitado, “uma paz perseverante de Deus, que ama a todos incondicionalmente”. Ele também fez questão de homenagear seu antecessor, afirmando: “Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz frágil, mas sempre corajosa do Papa Francisco, que abençoava Roma. Estamos todos nas mãos de Deus, portanto, estamos sempre unidos, mão a mão com Deus e entre nós. O mundo precisa de Sua luz, a humanidade necessita d’Ele. Obrigado, Papa Francisco.”

Em seguida, o novo pontífice agradeceu aos cardeais que o elegeram e reforçou seu compromisso com a missão apostólica: “Gostaria de agradecer a todos os irmãos cardeais que me escolheram para ser o sucessor de Pedro e caminhar com todos, buscando a paz, a justiça e trabalhando com os fiéis, sem medo, para proclamar o Evangelho.”

Assumidamente agostiniano, Leão XIV também fez referência ao legado de Santo Agostinho: “Sou um filho de Santo Agostinho, que dizia: ‘Convosco sou cristão, e para vós, bispo’. Nesse sentido, podemos todos caminhar juntos rumo à pátria que Deus nos preparou.”

Em sua fala, dirigiu ainda uma saudação especial à Diocese de Chiclayo, no Peru, onde atuou como bispo antes de ser nomeado cardeal. “Quero agradecer àquele povo fiel que acompanhou o seu bispo e compartilhou sua fé”, disse.