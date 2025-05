Fumaça branca na Capela Sistina anuncia novo Papa; nome será revelado em breve

A fumaça branca que subiu da chaminé da Capela Sistina às 13h00 (horário de Brasília) desta quinta-feira confirmou: um novo Papa foi escolhido. O momento simbólico, acompanhado pelo toque dos sinos da Basílica de São Pedro, sinaliza que o conclave chegou a um consenso após dias de reuniões a portas fechadas.

Ainda não se sabe quem foi o cardeal eleito, pois o nome só será anunciado oficialmente após sua aceitação formal ao cargo de Sumo Pontífice, o que costuma levar cerca de uma hora. A expectativa é que o nome seja revelado ao mundo por volta das 14h00, quando o novo Papa deverá surgir na sacada central da Basílica de São Pedro para proferir suas primeiras palavras e conceder a tradicional bênção “Urbi et Orbi” (à cidade e ao mundo).

A escolha do novo Papa marca um momento histórico para os mais de 1,3 bilhão de católicos ao redor do planeta. O conclave, composto por cardeais eleitores com menos de 80 anos de idade, foi convocado após a renúncia/morte do Papa anterior (informação a ser ajustada conforme o contexto real).

A Praça de São Pedro rapidamente se encheu com fiéis, peregrinos e jornalistas de todo o mundo após o surgimento da fumaça branca. Enquanto aguardam o anúncio, muitos rezam, cantam e celebram este momento marcante para a Igreja Católica.

Assim que o nome do Novo Papa for divulgado, a reportagem da Folha atualizará as informações. Fique atento.