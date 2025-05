Operação contra tráfico tem troca de tiros e casal preso em Siqueira Campos

Equipes da Polícia Civil e Polícia Militar deflagraram uma operação de combate ao tráfico de drogas no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A ação aconteceu nesta terça-feira (06) e terminou com troca de tiros e um casal preso em flagrante.

De acordo com as informações divulgadas pela PM, após receber denúncias que uma residência situada a Rua Piauí estaria sendo utilizada como ponto de tráfico e que as drogas eram entregues por um motociclista, os policiais começaram a vigiar o local e constataram a movimentação de pessoas em horários alternados, além da referida moto chegando e saindo da residência.

Em uma dessas ocasiões, os policiais realizaram o acompanhamento da motocicleta onde estavam um homem e uma mulher, sendo que no momento em que perceberam a presença dos policiais eles dispensaram as drogas. Após serem detidos, os dois confessaram que estavam entregando cocaína.

Com isso, as equipes foram até a residência onde a droga era fracionada e embalada e, no momento em que chegaram ao local, um suspeito logo se entregou, enquanto outro tentou fugir pelos fundos da residência e disparou contra a equipe que revidou. Ele conseguiu fugir em direção a uma mata, mas deixou vestígios de sangue pelo caminho.

Na residência, foram encontradas porções de drogas e apetrechos utilizados para o tráfico. Também foram realizadas buscas em outra casa, sendo encontrados R$ 1,4 mil provenientes do tráfico além de porções de cocaína, maconha, uma quantidade de haxixe, aparelhos celulares e uma máquina de cartão.

Frente aos fatos, o casal foi preso e um suspeito encaminhado a delegacia da Polícia Civil juntamente com os objetos apreendidos. A moto utilizada para entrega das drogas também foi apreendida.