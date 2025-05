Asilo de Siqueira Campos promove pastelada beneficente neste final de semana

Arrecadações, eventos beneficentes e busca por mais recursos através de campanhas são alguns dos aspectos que fazem parte da rotina mensal de diversas instituições. Lar de Menores, Casa de Recuperação e tantas outras utilizam destes meios para manter seus serviços e continuar ajudando quem precisa. Em Siqueira Campos, o Lar São Vicente de Paulo utiliza da tradicional “Pastelada Beneficente” para assegurar que os atendimentos continuem e, neste ano, começa na próxima sexta-feira (09).

De acordo com a programação da pastelada, o evento começará na tarde da sexta-feira, sendo que a venda dos tradicionais pastéis de polvilho, uma das principais especialidades culinárias do município, começará a partir das 15h00 no barracão do Asilo, que fica localizado na rua Alagoas, no Centro de Siqueira Campos.

Realizado há anos com a intenção de arrecadar fundos para a instituição, a pastelada continua no sábado (10). No segundo dia do evento, a venda dos pastéis começa mais cedo, estando disponíveis para os moradores e visitantes a partir das 12h00 e seguindo com as vendas no período da tarde. Porém, o evento não ficará apenas na compra e venda dos pastéis, mas promete garantir momentos de diversão para todos.

Segundo as informações divulgadas pelo Lar, às 18h00 começará o tradicional “Bailinho” do Asilo. O protagonista da noite será Zé Mauro, que promete agitar a noite e garantir a diversão de todos presentes. O baile será realizado até as 22h00 do sábado, sendo que a taxa de entrada será de apenas R$ 10,00. Portanto, aqueles que precisarem de mais informações sobre o evento, entrada no baile ou quaisquer outras informações relacionadas ao assunto, devem entrar em contato diretamente com o Lar São Vicente de Paulo de Siqueira Campos.