Prefeitos da AMUNORPI participam do 2º Encontro de Municípios Paranaenses

Prefeitos da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) estiveram reunidos nesta semana durante o 2º Encontro de Municípios Paranaenses (EMUPAR), realizado em Curitiba. O evento teve como foco o fortalecimento das administrações municipais, a discussão de políticas públicas e a promoção de parcerias entre os municípios e o Governo do Estado. A programação incluiu palestras, mesas-redondas, oficinas técnicas e encontros com lideranças estaduais. A ocasião também marcou a posse da nova diretoria da Associação dos Municípios do Paraná (AMP) para o biênio 2025/2027.

A comitiva da AMUNORPI foi composta por 11 prefeitos da região. Participaram do encontro: Régis William (prefeito de Jaboti e presidente da AMUNORPI), Fabiano Zanatta (Barra do Jacaré), Valdecir (Figueira), Pedro de Oliveira (Guapirama), Beto Regazzo (Ibaiti), Marcelo Palhares (Jacarezinho), Hariel Fogaça (Japira), Luiz Eduardo (Pinhalão), Izilda Rodrigues (Quatiguá), Gil Martins (Santo Antônio da Platina) e Cezar Bueno (Tomazina).

Durante o evento, os gestores tiveram a oportunidade de dialogar diretamente com o governador do Paraná, secretários estaduais, deputados e representantes de instituições e empresas. As pautas tratadas incluíram demandas regionais em áreas como infraestrutura, saúde, educação, assistência social, saneamento e desenvolvimento econômico. De acordo com o presidente da AMUNORPI, Régis William, a presença dos prefeitos fortalece a articulação política e institucional da região. Ele destacou que encontros como o EMUPAR ampliam o acesso dos municípios a informações estratégicas, programas estaduais e possibilidades de captação de recursos.

Um dos destaques foi a posse do novo presidente da AMP, Marcel Micheletto, prefeito de Assis Chateaubriand. A AMUNORPI passa a ter representação direta na diretoria estadual com o prefeito de Barra do Jacaré, Fabiano Zanatta, nomeado membro do Conselho Fiscal da AMP. Para ele, integrar a nova gestão é motivo de orgulho e responsabilidade. Zanatta ressaltou que representar os municípios do Norte Pioneiro na AMP é uma oportunidade de garantir maior visibilidade às necessidades da região e fortalecer o trabalho conjunto com outras lideranças do Paraná.