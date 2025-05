CastraPet atende mais de 140 animais domésticos em Santo Antônio da Platina

Na última terça-feira (29), o município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, recebeu o projeto de castração gratuita de animais, o CastraPet. Promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), o projeto atendeu mais de 140 animais no município, buscando promover o controle populacional de cães e gatos, além da prevenção de zoonoses, doenças infecciosas que podem ser transmitidas de animais para humanos, ou entre os próprios animais.

A Unidade Móvel do Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos (CastraPet), ficou na quadra da Igreja Matriz da Paróquia Santo Antônio de Pádua, atendendo os moradores desde às 08h00 até as 15h00, oferecendo atendimento gratuito para todos que se inscreveram. Durante o dia, 141 animais foram avaliados e passaram por procedimentos de atendimento, sendo que apenas cinco foram dispensados.

Projeto realizou a castração de 136 animais, entre cães e gatos. Foto: Divulgação

De todos os 141 animais avaliados durante o dia, a equipe do projeto realizou a castração gratuita de 136, sendo 56 cães e 80 gatos. Os animais passaram por triagem, limpeza geral, pré-anestésico, cirurgia, um tempo em observação e os proprietários recebem a receita com os medicamentos.

Para os moradores, a ação foi de grande importância, tendo em vista que a cirurgia de castração custa caro, e muitas pessoas não possuem condições de pagar pelo procedimento. Elisangela Lopes, moradora do Bairro Aparecidinho 3, estava com sua cachorrinha Nina de pouco mais de 1 ano de vida que ela resgatou de uma situação de maus tratos. “Uma cirurgia desta tem um valor alto para as condições de muita gente, então vale a pena estar aqui e aproveitar esta oportunidade que a Prefeitura nos oferece”, disse ela que estava acompanhada do filho Thiago Neto.

Com essa ação, o Governo, em parceria com a prefeitura, buscou controlar o crescimento populacional dos animais, evitando que o número de animais de rua aumente e prevenindo a transmissão de doenças infecciosas no município. O CastraPet é realizado em diversas cidades do Paraná, buscando melhorar a qualidade de vida dos pets e garantir mais segurança para os donos.