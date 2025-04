Pela primeira vez Siqueira Campos é sede da Copa Brasil de Paracanoagem

A cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, sediou pela primeira vez uma etapa da Copa Brasil de Paracanoagem, nos dias 26 e 27 de abril. O evento reuniu mais de 40 atletas de diversas regiões do país e contou com provas válidas tanto para o ranking nacional quanto para a classificação ao Campeonato Mundial da modalidade, que será realizado em agosto, na Itália. A convocação oficial da seleção brasileira para a competição internacional será divulgada nas próximas semanas.

A etapa em Siqueira Campos teve como grande destaque o clube IBRES, que liderou o quadro de medalhas com um desempenho expressivo. Ao todo, a equipe conquistou três medalhas de ouro, seis de prata e uma de bronze, somando 54 pontos e garantindo a primeira colocação entre os clubes participantes. O segundo lugar ficou com o ICL, que obteve uma medalha de ouro e três de bronze, totalizando 21 pontos. Em terceiro lugar, o clube ANC conquistou duas medalhas de ouro e duas de bronze, encerrando a participação com 19 pontos.

Entre os atletas, Giovane de Paula foi um dos principais nomes da competição. Ele competiu na prova VL3 200 metros e marcou o melhor tempo da categoria, com 47 segundos e 2 centésimos, resultado que garantiu sua vaga na Copa do Mundo. O atleta, que treina em São Bernardo do Campo, destacou o desempenho como um dos melhores de sua carreira até o momento.

Outro destaque individual foi Rodrigo Bouard, que venceu a prova VL1 200 metros com o tempo de 1 minuto, 2 segundos e 22 centésimos. Com o ouro conquistado em Siqueira Campos, Bouard soma mais uma vitória na temporada, que já inclui um título em Lagoa Santa e um vice-campeonato em Curitiba.

A etapa paranaense da Copa Brasil de Paracanoagem reforça o crescimento da modalidade no país e a importância de novas cidades no calendário nacional de competições. O evento foi acompanhado por equipes técnicas, atletas e representantes das federações, fortalecendo o cenário esportivo da canoagem adaptada no Brasil.