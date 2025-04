Polícia prende médico que guardava cachorros mortos congelados em freezer

Uma operação conjunta da Polícia Civil com a Secretaria do Ambiente e Saneamento de Arraial do Cabo (SEMAS) resultou, na manhã desta terça-feira (29), na prisão em flagrante de um homem acusado de maus-tratos contra animais no bairro Canaã. A ação, intitulada Operação Liberandum, foi deflagrada após denúncias anônimas indicarem a existência de condições alarmantes em uma residência localizada na Rua Pedro Álvares Cabral.

Coordenada pelo delegado titular Dr. Renato Perez, a equipe da 132ª Delegacia de Polícia cumpriu mandado de busca e apreensão no imóvel, onde encontrou um cenário descrito como de horror. Diversos cães e gatos viviam em ambiente insalubre, cercados por fezes, urina e restos de comida em estado de decomposição. Durante a vistoria, os agentes localizaram um freezer contendo sacos plásticos com corpos congelados de cães adultos e filhotes.

Na suíte da casa, quatro gatos estavam trancados dentro do banheiro, em meio a sujeira e ração deteriorada. Ao longo da operação, foram encontradas também substâncias químicas semelhantes a anestésicos de uso restrito por profissionais da área de odontologia, levantando suspeitas sobre outras possíveis irregularidades no local.

O suspeito, que atua como médico cardiologista em um posto de saúde no bairro Sobradinho, na cidade de Araruama, foi preso em flagrante no momento em que se preparava para sair para o trabalho. Ele foi encaminhado à 132ª Delegacia de Polícia, onde permanece detido à disposição da Justiça. A residência foi interditada e a perícia técnica foi acionada para avaliar o local e dar prosseguimento às investigações.

Ao todo, onze animais foram resgatados com vida — seis cães e cinco gatos — e levados para atendimento veterinário. Os animais serão submetidos a exames clínicos e ficarão sob os cuidados de órgãos de proteção até decisão judicial sobre o caso.

A operação contou com apoio da fiscalização da SEMAS, liderada pelo secretário Pedro Henrique Corrêa, além do veterinário Vinicius Fenizola, do Grupamento Operacional Ambiental e Marítimo (GOPAM) e da Secretaria de Segurança Pública, por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS).

De acordo com a Lei nº 14.064/2020, a prática de maus-tratos contra cães e gatos é crime, com penas que variam de dois a cinco anos de reclusão, além de multa. A legislação também prevê aumento de pena em caso de morte do animal.

A Prefeitura de Arraial do Cabo reforça que denúncias de crimes ambientais podem ser feitas anonimamente pelo WhatsApp (22) 99936-1255, canal disponível 24 horas. A população também pode registrar boletins de ocorrência nas delegacias locais ou entrar em contato com o Ministério Público, por meio da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. A Polícia Civil segue investigando o caso.