Governo destina R$ 5,8 milhões para asfalto em ruas de 12 bairros de Arapoti

A cidade de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, foi uma das oito contempladas na nova etapa do programa estadual Asfalto Novo, Vida Nova. O anúncio foi feito nesta terça-feira (29) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, que liberou R$ 51,2 milhões para investimentos em pavimentação e iluminação pública em municípios com até 50 mil habitantes. Arapoti receberá R$ 5,8 milhões destinados exclusivamente à pavimentação de aproximadamente 12 bairros, completando 100% da malha urbana da cidade com asfalto.

O programa, desenvolvido pelo Governo do Paraná por meio da Secretaria de Estado das Cidades (Secid) e com apoio da Assembleia Legislativa, tem como meta asfaltar todas as ruas urbanas dos municípios de pequeno porte e substituir toda a iluminação pública por lâmpadas de LED. Em Arapoti, com cerca de 25 mil habitantes — sendo aproximadamente 20 mil em áreas urbanas — a iniciativa representa a finalização de um processo de melhorias viárias iniciado nos últimos anos, quando mais de 50 ruas já haviam sido pavimentadas. Segundo o prefeito Irani Barros, a administração municipal não teria condições financeiras de concluir a pavimentação de todas as vias sem o aporte estadual.

A nova fase do programa beneficiará também os municípios de Assaí, Cidade Gaúcha, Guaraqueçaba, Jaguapitã, Turvo, Ubiratã e Uraí. Do montante total liberado, R$ 42,7 milhões serão aplicados em pavimentação e R$ 8,5 milhões em projetos de iluminação com tecnologia LED.

De acordo com o governo estadual, o Asfalto Novo, Vida Nova já investiu quase R$ 1,6 bilhão em infraestrutura urbana em 276 cidades paranaenses. Deste total, R$ 1,5 bilhão foram destinados à pavimentação e R$ 113,3 milhões à modernização da iluminação pública. Até o momento, 22 municípios já finalizaram suas obras de pavimentação e 109 concluíram a substituição dos sistemas de iluminação.

A expectativa é que, com os novos recursos, as obras em Arapoti avancem de forma ágil, promovendo melhorias estruturais que impactam diretamente na qualidade de vida da população urbana e no desenvolvimento local.