Norte Pioneiro vai colher mais da metade de todo café produzido no Paraná

A colheita de café já teve início no Paraná, com mais de 3% da área produtiva já colhida, conforme informações do Boletim Semanal de Conjuntura Agropecuária divulgado na última quinta-feira (25) pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria Estadual de Agricultura e do Abastecimento. Segundo os dados do boletim, a expectativa é de que em todo o Estado seja colhido mais de 40 mil toneladas, e a região do Norte Pioneiro seja responsável por quase 70% das colheitas do produto em todo o Estado.

De acordo com o boletim divulgado pelo Deral na semana passada, as expectativas apontam uma boa safra para o Estado neste ano, porém, com queda na produção em relação ao ano passado, quando colheu cerca de 44 mil toneladas, segundo os dados comparativos do órgão. Conforme apontam os dados, o Paraná colherá cerca de 42 mil toneladas de café neste ano, sendo que a maioria desta colheita deve ser realizada nos municípios do Norte Pioneiro.

Em todo o Estado, estão sendo colhidos 25,5 mil hectares destinados à produção dos grãos, sendo que mais da metade faz parte da região. No geral, 15,5 mil hectares estão nas dependências do Norte Pioneiro e, segundo as Expectativas de Safra, a região deve colher um total de 29 mil toneladas de café na safra 24/25, valor que representa cerca de 69% das colheitas totais do Paraná.

No entanto, a maior parte da colheita que será realizada na região, fica por conta do Núcleo Regional da cidade de Jacarezinho, que possui 14.300 hectares destinados ao cultivo do grão. Segundo Jonas, a cidade da região que apresentará maiores resultados na colheita será Carlópolis, devido a sua grande área destinada ao cultivo da cultura. No Núcleo Regional de Cornélio Procópio, que também pertence à região, 3.217 hectares também são destinados à produção de café.

Contudo, o protagonismo da região na cafeicultura não se dá apenas no volume desta safra. O Norte Pioneiro têm sido uma das maiores referências do Brasil na produção de cafés especiais, com destaque para o trabalho das mulheres. As cafeicultoras locais fazem a diferença no mercado nacional e internacional, fornecendo grãos de alta qualidade para as mais renomadas torrefadoras e cafeterias do Brasil, além de exportar para mais de 10 países europeus.

Segundo Jonas Aparecido da Silva, presidente da Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Norte Pioneiro do Paraná (ACENPP), a expectativa com a atual colheita é positiva também para os cafés especiais, e promete alavancar ainda mais a economia dos produtores associados.

“Para nós, da ACENPP, essa colheita grande também representa mais cafés especiais que os nossos associados estarão produzindo esse ano. O café especial é uma porcentagem do café que é colhido dentro das lavouras. Então, para uma quantidade maior, o pessoal faz de 15% a 30% de café especial”, disse à reportagem da Folha.

Com a expectativa de altas produções na região, Jonas comenta sobre o futuro da Associação. “Acreditamos que daqui a uns três meses já teremos, com apoio de cooperativas e outras associações, o lançamento da indicação geográfica do nosso café-prêmio, que é uma bebida dura, também conhecida como 'fun and gold', muito apreciada pelos compradores”, disse o presidente.

Contudo, com uma safra promissora e o avanço dos cafés especiais, o Norte Pioneiro se consolida como um dos maiores produtores de café do Paraná, e a expectativa é de que, além de manter a liderança nos números de produção, a região continue ampliando sua presença no mercado nacional e internacional, fortalecendo a economia local, agregando valor ao produto e reforçando sua identidade por meio da busca pela indicação geográfica.