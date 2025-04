Alunos da APAE de Siqueira Campos são campeões dos Jogos Desportivos do Paraná 2025

O último final de semana foi de grande festa e alegria para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) da cidade de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. Os alunos atendidos pela Associação se consagraram campeões nas modalidades de Xadrez e Futsal dos Jogos Desportivos do Paraná 2025, além de trazer medalhas de prata e bronze para a casa.

Com conquistas significativas em ambas as modalidades, os atletas da APAE de Siqueira Campos trouxeram para a casa vitórias e conquistas importantes dos Jogos Desportivos, que envolveram instituições escolares de diversas cidades do Estado. No futsal, a equipe da APAE foi campeã, enquanto no xadrez uma das atletas da competição feminina foi campeã e outras duas completaram o top 5.

Janaina Tomaz, Gislaine Regina Vieira e Grasiele Francisco conquistaram o primeiro, segundo e quarto lugar (respectivamente) na competição. Foto: Divulgação

No último sábado (26), as alunas Janaina Tomaz, Gislaine Regina Vieira e Grasiele Francisco foram os destaques do xadrez nos Jogos Desportivos do Paraná. Janaina Tomaz saiu vitoriosa na competição, se consagrando campeã estadual da modalidade. Enquanto isso, Gislaine também demonstrou sua força no xadrez, conquistando o segundo lugar do campeonato. Ainda na modalidade, a aluna Grasiele também conquistou um ótimo resultado ficando em quarto lugar.

Já no xadrez masculino, três estudantes participaram, mas o destaque foi para o aluno Jamiro de Paula da Silva que, com seus resultados impressionantes, alcançou o terceiro lugar na competição, se consagrando entre os três melhores enxadristas da competição estadual.

Jamiro de Paula da Silva conquistou o terceiro lugar no xadrez masculino. Foto: Divulgação

Contudo, as premiações e conquistas da APAE de Siqueira Campos não param por aí. No domingo (27), a equipe de futsal da Associação disputou pelo título de campeã, e venceu a equipe do Rosário do Ivaí em um placar de 3 a 0, consagrando-se assim, a defensora do título de campeã dos Jogos Desportivos do Paraná 2025.

Para a diretora da Associação, Celia Godoy, os resultados representam um reflexo do esforço, do talento e da superação dos alunos. Segundo ela, com esses resultados os alunos mostraram como o esporte é uma poderosa ferramenta de inclusão social. “Essa vitória representa muito mais do que medalhas. É o reflexo do esforço, da superação e do talento dos nossos alunos, que treinaram com dedicação e entusiasmo. Eles nos mostraram que o esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, autoestima e transformação social”, disse.

Celia também agradeceu aos professores, familiares e à equipe da APAE, que se dedicaram para que estas conquistas acontecessem. “Agradeço imensamente aos professores, familiares e toda a equipe da APAE, que se dedicaram para que nossos atletas estivessem preparados e confiantes. Estamos muito orgulhosos por levar o nome da nossa cidade e da nossa instituição a um evento tão importante no cenário estadual”, finalizou a diretora.