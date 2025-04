Primeira geada de 2025 é esperada para esta terça-feira, prevê Simepar

Geada precisa de condições meteorológicas favoráveis quase como uma receita de bolo, que exige de bons insumos para dar certo. Os ingredientes da geada são, obrigatoriamente, céu claro (pouca ou nenhuma cobertura de nuvens), umidade relativa baixa, ambiente sem vento, e temperaturas abaixo de 5ºC. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), todas essas condições devem acontecer na manhã desta terça-feira (29), pela primeira vez em 2025. A primeira geada do ano está chegando.

O tempo começa a mudar nesta segunda-feira. As temperaturas mínimas deverão ser registradas à noite, e não durante o amanhecer. “O avanço de uma frente fria pelo oceano em direção ao Sudeste do Brasil, no fim de semana, veio trazendo mudanças no tempo no Paraná”, explica Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar. “Nesta segunda-feira, espera-se maior cobertura de nuvens entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, com possibilidade de garoa e chuva fraca ao longo do dia. A temperatura também começa a cair em todas as regiões”, informa Júlia.

Uma massa de ar frio e seco atuará sobre os estados da Região Sul ao longo da semana, o que vai impedir a formação de chuvas. O tempo ficará estável e com bastante amplitude térmica, ou seja, madrugadas frias e tardes mais amenas ou quentes. Esta terça, entretanto, terá um pouco mais de frio do que já foi constatado em 2025, e há a possibilidade de várias cidades registrarem a menor temperatura do ano até o momento.

“Diferentemente dos outros sistemas frontais frios, na retaguarda desta frente fria há uma massa de ar com maior característica polar, ou seja, um ar mais frio e seco. Essa condição é comum para esta época do ano, pois estamos na estação do Outono, aproximando-nos do Inverno”, detalha Júlia Munhoz.

No Sudoeste, Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba os termômetros vão marcar valores abaixo dos 10ºC. Pinhão e Guarapuava, por exemplo, podem ter temperaturas em torno de 5°C a 6°C no amanhecer. Na metade Norte do Estado, as mínimas devem variar entre 11ºC e 13ºC.

ALERTA GEADA

Com a previsão de geadas mais frequentes a partir de maio, terá início na próxima semana o Alerta Geada, desenvolvido pelo IDR-Paraná e Simepar desde 1995. O serviço tem o objetivo de alertar os agricultores e a população em geral, com antecedência de 24 e 48 horas, sobre a ocorrência de geadas no Paraná.