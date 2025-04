Última homenagem a Papa Francisco reúne mais de 200 mil fiéis na Praça São Pedro

Mais de 200 mil fiéis se reuniram na manhã deste sábado, 26 de abril de 2025, na Praça São Pedro, no Vaticano, para prestar as últimas homenagens ao Papa Francisco. A cerimônia de Missa de Exéquias foi presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, com a participação de 250 cardeais, arcebispos, bispos, padres e religiosos consagrados.

Durante a homilia, o cardeal destacou o legado de união e amor pela Igreja deixado por Francisco ao longo de seus 12 anos de pontificado. Segundo Battista Re, o papa marcou seu período no comando da Igreja Católica pela proximidade com o povo, pela espontaneidade de seus gestos e pelo espírito de entrega que o acompanhou até os últimos dias de vida.

Ao adotar o nome Francisco, inspirado em São Francisco de Assis, o papa definiu desde o início o plano pastoral e o estilo de seu pontificado, caracterizado pela simplicidade, humildade e defesa dos mais vulneráveis. O cardeal ressaltou que a vasta manifestação de luto e carinho observada ao longo da última semana em todo o mundo reflete a dimensão global da influência e do carinho conquistado por Francisco.

Em sua homilia, Battista Re também fez referência à passagem bíblica em que Cristo confia a Pedro o pastoreio de seu rebanho, comparando o compromisso do Papa Francisco ao de um bom pastor, que seguiu fielmente sua missão mesmo diante da fragilidade física e do sofrimento.

O cardeal lembrou a última imagem pública do pontífice, no Domingo de Páscoa, quando Francisco, mesmo com graves problemas de saúde, fez questão de abençoar a multidão da sacada da Basílica de São Pedro. Após a bênção, desceu até a Praça São Pedro para saudar os fiéis a bordo do papamóvel conversível, reforçando sua proximidade com o povo até o fim.

Ao concluir a cerimônia, o cardeal Giovanni Battista Re repetiu as palavras frequentemente usadas por Francisco: "Não se esqueçam de rezar por mim". Em um momento de grande emoção, pediu agora ao Papa Francisco que interceda pelos fiéis, pela Igreja e por toda a humanidade, do céu.

"Querido Francisco, pedimos agora que reze por nós. Que abençoe a Igreja, que abençoe Roma e que abençoe o mundo inteiro do céu, como fez no domingo passado, da sacada desta basílica, em um último abraço ao povo de Deus e a toda humanidade que busca a verdade e ergue a tocha da esperança", declarou o cardeal.

A Missa de Exéquias marcou um dos momentos mais emocionantes da história recente do Vaticano, encerrando um ciclo de forte impacto religioso, social e humanitário deixado pelo Papa Francisco.