Norte Pioneiro será sede do 8° Fórum de Turismo Religioso 2026

O município de Bandeirantes, localizado no Norte Pioneiro do Paraná, será o anfitrião do 8º Fórum Paranaense de Turismo Religioso, agendado para abril de 2026. A escolha foi oficializada durante a 7ª edição do evento, realizada em Foz do Iguaçu, e marca um novo ciclo de debates e iniciativas para fortalecer o turismo religioso no estado.

O fórum tem como propósito principal qualificar o turismo religioso paranaense, promovendo a valorização do patrimônio histórico-cultural, além de fomentar o aumento do fluxo de visitantes e impulsionar a economia local, regional e estadual. O evento é uma iniciativa que reúne representantes do poder público, setor produtivo e lideranças espirituais com o objetivo de consolidar o turismo religioso como uma forma de expressão de fé, inclusão social e desenvolvimento sustentável.

Voltado a profissionais do setor e representantes de municípios e regiões com vocação turística religiosa, o fórum contará com uma programação diversificada. Estão previstas palestras, painéis temáticos, visitas guiadas a atrativos locais, rodadas de negócios e feiras de artesanato, promovendo a troca de experiências e o fortalecimento das redes de colaboração entre os envolvidos.

O encontro é organizado pelo Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná e pela Secretaria de Turismo do Estado, com apoio de diversas entidades locais. A iniciativa visa consolidar o Paraná como referência nacional no segmento, promovendo os diversos atrativos religiosos distribuídos pelo território paranaense.

A cidade de Foz do Iguaçu, que sediou a edição anterior, recebeu um grande público e concentrou esforços para impulsionar o turismo religioso na região trinacional. A expectativa para a próxima edição em Bandeirantes é ampliar ainda mais a participação de municípios e atrair profissionais do setor de todo o estado.

O Fórum Paranaense de Turismo Religioso é reconhecido como um espaço de articulação entre diferentes esferas da sociedade e de promoção de políticas públicas voltadas à valorização dos destinos de fé. Com a confirmação de Bandeirantes como sede da 8ª edição, o município se prepara para receber representantes de todo o Paraná em um evento que busca consolidar o turismo religioso como vetor de desenvolvimento econômico e cultural.