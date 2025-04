Massa de ar polar vai derrubar temperatura no Paraná e cidades podem registrar até 6°C

A chuva atingiu o Paraná nesta quinta-feira (24), derrubando as temperaturas em todas regiões. Nos próximos dias, a tendência é que os valores caiam ainda mais, devido a um deslocamento de massa de ar polar pelo estado. A previsão é de que o frio junto com a massa chegue na terça-feira (29) e algumas cidades poderão registrar 6ºC de temperatura.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há possibilidade de chuva nesta sexta-feira (25) no estado, devido ao deslocamento do sistema frontal, especialmente nas áreas do Leste, Campos Gerais e faixa norte.

A precipitação será acompanhada de baixas temperaturas, e as máximas devem variar entre 20ºC e 25ºC em todas as regiões. No sul e sudeste do estado, em especial nas regiões próximas aos municípios de Palmas e General Carneiro, as mínimas devem variar entre 11°C e 13°C.

Os termômetros de General Carneiro devem registrar o menor valor: 6ºC. Palmas (7ºC), Bituruna (8ºC), Porto Vitória (8ºC), Clevelândia (8ºC), União da Vitória (8ºC), Cruz Machado (9ºC) e Inácio Martins (9ºC) também são alguns dos municípios que terão as menores temperaturas.

NORTE PIONEIRO

Nas cidades do Norte Pioneiro as mínimas também vão cair na próxima terça-feira (29). Com a massa de ar polar chegando na região, as mínimas das cidades vão cair significativamente. Em Wenceslau Braz, por exemplo, a mínima durante o dia deve ser de 15°C, assim como em Siqueira Campos, Santana do Itararé, Jaboti, Japira, Tomazina e Pinhalão, enquanto em Santo Antônio da Platina e Jacarezinho devem registrar mínimas entre 17°C e 18°C.

Para acessar as previsões das demais cidades da região, basta acessar o site do SIMEPAR e pesquisar pela cidade desejada.