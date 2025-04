Paraná está em alerta vermelho com previsões de tempestades, chuvas intensas e vendavais

O estado do Paraná está em alerta vermelho devido à previsão de tempestades severas, chuvas intensas e vendavais, de acordo com um comunicado emitido pelo ClimaTempo. O aviso, que indica um risco elevado para os paranaenses, aponta a possibilidade de chuvas com mais de 100 milímetros em 24 horas, e rajadas de vento acima de 70 quilômetros por hora em alguns municípios, além da possibilidade da queda de granizo.

De acordo com o alerta emitido pelo ClimaTempo, a previsão não está restrita ao Paraná, tendo em vista que áreas de instabilidade já começaram a se formar nesta quarta-feira (23) no Paraguai e vão se espalhar pelo centro-sul do Brasil na próxima quinta-feira (24) e também na sexta-feira (25). Nesta quarta-feira, os temporais são previstos para o Mato Grosso do Sul, enquanto no Paraná deve chegar amanhã.

Segundo as previsões, no Paraná há condições para a formação de linhas de instabilidade que, conforme avançam, podem provocar ventanias e queda de granizo no Estado, além de que a média das rajadas de vento devem ficar entre 60 e 80 quilômetros por hora. Na sexta-feira a chuva deve diminuir e o risco de ventania e queda de granizo no Paraná será mais baixo.

Além disso, o ClimaTempo alerta para possibilidade de alagamentos ou enchentes no Estado, principalmente em áreas de encosta, onde se deve manter uma atenção maior, pela possibilidade de deslizamentos. Por causa dos ventos fortes, o alerta também ressalta a possibilidade de quedas de árvores.