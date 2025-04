Copa do Trabalhador começa neste final de semana e promete agitar Siqueira Campos

A cidade de Siqueira Campos se prepara para momentos de agitação e muito futebol com a chegada da 2ª Copa do Trabalhador, que começa neste sábado (26) às 14h00. Com oito equipes confirmadas, o Estádio Moisés Lupion será o palco de disputas acirradas e receberá torcidas vibrantes que vão apoiar suas equipes em busca do título de campeão.

O campeonato contará com a presença das equipes Santa Adélia, Pinhalense, Ouro Negro, Dinossauros, Audax, Vila Operária, Alemoa e Batistão, que prometem disputar com garra em busca de vitórias que os levarão para a final da competição, que já tem data marcada para acontecer.

Na estreia da competição se enfrentam as equipes Santa Adélia e Pinhalense, às 14h00, enquanto o Ouro Negro enfrentará o Dinossauros às 16h00. No domingo (27), jogam as outras quatro equipes, sendo que a equipe do Audax vai enfrentar a Vila Operária às 14h00 e a Alemoa enfrenta o Batistão às 16h00, encerrando a primeira etapa da competição.

Além dos jogos iniciais, Siqueira Campos já confirmou a data da decisão final da competição, que está prevista para acontecer no dia 01 de maio, o Dia do Trabalhador. Além da final, também será realizado o tradicional bingo da cidade, como um dia de lazer para os trabalhadores durante o feriado.