Santo Antônio da Platina anuncia primeiro aparelho de Ultrassom Obstétrico para gestantes

A cidade de Santo Antônio da Platina, localizada no Norte Pioneiro, se prepara para receber um importante reforço na área da saúde pública. A prefeitura anunciou que, a partir de maio, o município contará com seu primeiro aparelho de Ultrassom Obstétrico, voltado exclusivamente para atender às necessidades das gestantes da rede pública.

Segundo informações oficiais, os atendimentos com o novo equipamento serão realizados aos finais de semana na Unidade de Atendimento Especializado em Saúde, localizada no prédio onde anteriormente funcionava a UPA. Aos sábados, o serviço funcionará durante todo o dia, e aos domingos, no período da manhã.

A chegada do Ultrassom Obstétrico representa um avanço significativo na assistência às gestantes, oferecendo mais comodidade e segurança durante o pré-natal. Esse tipo de exame é fundamental para o acompanhamento do desenvolvimento do bebê, especialmente nos primeiros quatro meses de gestação, quando a avaliação detalhada é essencial para identificar possíveis intercorrências e garantir um acompanhamento adequado.

O prédio da Unidade de Atendimento Especializado em Saúde já disponibiliza atualmente dez tipos diferentes de atendimentos voltados à saúde da população. Com a inclusão do exame de ultrassom obstétrico, o município amplia sua capacidade de atendimento especializado, reforçando o compromisso com a saúde da mulher e com a qualidade do serviço prestado à população.

A expectativa é de que o novo serviço contribua para reduzir a demanda por exames em outras unidades da região, além de proporcionar um atendimento mais humanizado e próximo para as gestantes de Santo Antônio da Platina.