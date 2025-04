Papa Francisco morreu vítima de AVC e insuficiência cardíaca, informa Vaticano

O Vaticano confirmou na tarde desta segunda-feira (21) a morte do papa Francisco, aos 88 anos, em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) seguido de insuficiência cardíaca irreversível. De acordo com o boletim médico oficial, o pontífice sofreu o AVC cerebral e entrou em coma antes de apresentar um colapso cardiocirculatório, registrado às 7h35 no horário de Roma (2h35 em Brasília). A confirmação do óbito foi feita por meio de exame de eletrocardiograma.

O laudo médico aponta que o quadro clínico do papa foi agravado por pneumonia bilateral, bronquiectasias múltiplas, hipertensão e diabetes tipo 2. As condições contribuíram para o agravamento da saúde do pontífice nas últimas semanas, culminando em seu falecimento nesta segunda-feira.

Francisco, nascido Jorge Mario Bergoglio, foi o 266º papa da Igreja Católica e o primeiro jesuíta e latino-americano a assumir o cargo. Seu pontificado foi marcado por posições de aproximação com os mais pobres, críticas às estruturas excessivamente voltadas ao acúmulo de riquezas e à exclusão social, além de uma defesa contínua da misericórdia e acolhimento.

Durante seu período à frente da Igreja, o papa reiterou que a missão da fé cristã deveria ultrapassar os muros dos templos e alcançar os mais necessitados. Também destacou que a mensagem de Cristo é centrada no amor e na compaixão, e não na condenação.

A confirmação das causas da morte de Francisco ocorrem em meio aos preparativos do Vaticano para os ritos funerários, que seguirão os protocolos do Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, com translado do corpo à Basílica de São Pedro e Missa das Exéquias marcada para o sábado (26), no Vaticano. O sepultamento será realizado na Basílica de Santa Maria Maior.