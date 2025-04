Papa Francisco morre aos 88 anos em Roma

Morreu na madrugada desta segunda-feira (21) Jorge Mário Bergoglio, O Papa Francisco. A morte do pontífice foi confirmada pelo vaticano, em Roma.

De acordo com as informações, o Papa faleceu por volta das 02h30 da madrugada, horário de Roma, as 07h30 no horário de Brasília. Detalhes sobre a morte e suas causas ainda não foram divulgadas pelo Vaticano.

Nascido em 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, o argentino foi o primeiro Papa latino-americano e ocupou o cargo mais alto da Igreja Católica por mais de 12 anos. Nos últimos meses, Francisco enfrentou problemas de saúde e lutou contra uma pneumonia que o deixou quase 40 dias internado.

Na última sexta-feira (18), Sexta-Feira Santa, devido a estar se recuperando, o Papa não participou da Paixão do Senhor e não compareceu ao Coliseu de Roma, mas criticou a economia desumana feita de cálculos e pregou que o rumo da salvação é voltar-se ao Salvador.

A Cerimônia de funeral do papa deve começar as 14h00 com a missa do Sufrágio que será realizada na Basílica de São João de Latrão, em Roma. Em seguida, as 15h00, serão realizados os ritos de constatação da morte na capela privada do Papa e capela Santa Marta. O enterro de Francisco deve ocorrer na Basílica de Santa Maria Maggiore.