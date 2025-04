Médico tradicional de Santo Antônio da Platina morre em acidente na Argentina

A cidade de Santo Antônio da Platina e toda a região do Norte Pioneiro do Paraná estão em luto pela perda do médico ginecologista e obstetra Orlando Pinheiro Ferraz Filho, de 64 anos, que faleceu na manhã de domingo (20), após sofrer um grave acidente de trânsito no sábado (19), na Argentina.

O acidente aconteceu por volta das 17 horas, no cruzamento da Rodovia Nacional 12 com a Rodovia Provincial 10, na localidade de La Picada, nas proximidades da cidade de Paraná, capital da província de Entre Ríos. De acordo com as primeiras informações apuradas, o médico conduzia uma moto BMW 1.250 cilindradas quando foi atingido por um carro conduzido por um idoso de 80 anos, que teria invadido a pista contrária.

Apesar da gravidade da colisão, Dr. Orlando foi socorrido consciente, chegou a conversar com a equipe médica e relatou já ter passado por uma cirurgia cardíaca. No entanto, seu estado de saúde se agravou rapidamente, e ele não resistiu.

A esposa do médico, Ivonete Ferraz, seguia logo atrás em um carro e presenciou o acidente. Ela permanece na Argentina cuidando dos trâmites legais para o translado do corpo.

A notícia do falecimento causou profunda comoção em Santo Antônio da Platina, onde Dr. Orlando era amplamente reconhecido por sua atuação dedicada na área da saúde. Com décadas de trabalho na região, ele conquistou o respeito e carinho de pacientes, colegas e amigos.

Em publicação nas redes sociais, o filho do médico, André Bertoni Ferraz, lamentou a perda e agradeceu às manifestações de carinho. "Venho aqui anunciar o falecimento do meu pai, o Dr. Orlando Pinheiro Ferraz Filho. Peço oração pela alma dele e agradeço a todos que conviveram com ele, sejam familiares, amigos, pacientes, colaboradores. Minha família sofreu uma grande perda e a nossa região também, perdeu um grande profissional", escreveu.

Natural de Santo Antônio da Platina, Orlando Ferraz era formado em Medicina pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Muito querido em sua cidade natal, vivia um de seus melhores momentos ao lado da esposa. Deixou três filhos, todos médicos – André, Bruno e Juliane – e quatro netos.

Há poucos dias, Dr. Orlando havia publicado registros da viagem em suas redes sociais, demonstrando entusiasmo e felicidade com o passeio. As autoridades argentinas ainda investigam as circunstâncias do acidente.