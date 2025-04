Policiais ficam feridos após viatura capotar ao ser atingida por táxi  

Três policiais militares do Batalhão de Polícia de Rondas Ostensivas de Natureza Especial (BPRONE) ficaram feridos, na madrugada desta sexta-feira (18), após a viatura em que eles estavam capotar ao ser atingida por um táxi. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Presidente Faria e Alfredo Bufren, no Centro de Curitiba.

De acordo com o apurado pelo repórter Marcelo Borges da RICtv, a viatura seguia pela canaleta do expresso, quando foi atingida pelo táxi. Ainda não há informações sobre quem teria avançado o sinal e nem se a equipe policial atendia a alguma ocorrência naquele momento.

Com o impacto, a viatura do BPRONE capotou. Dois policiais tiveram ferimentos leves e recusaram encaminhamento médico. Um soldado quebrou o braço e foi levado ao hospital para atendimento.

