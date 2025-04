Fluxo nas rodovias deve aumentar no Norte Pioneiro durante o feriado e motoristas devem ficar atentos

Com o feriado prolongado que reúne a Sexta-feira Santa, o sábado, o Domingo de Páscoa e o Dia de Tiradentes, muitas famílias aproveitam a folga para arrumar as malas, pegar a estrada e viajar. Seja para visitar parentes na capital ou no interior, descansar longe de casa ou realizar um passeio tão esperado, a escolha de muitos é cair na estrada. No entanto, para que esse momento de lazer não se transforme em dor de cabeça, ou pior, em tragédia, é fundamental adotar medidas de segurança que ajudem a prevenir problemas e acidentes durante o trajeto.

Segundo informações da EPR Litoral Pioneiro, a tendência é que o fluxo de tráfego em algumas rodovias do Norte Pioneiro, e de outras regiões que estão sob concessão da concessionária, deve aumentar durante o feriado em cerca de 30%, e o aumento de carros transitando na rodovia pode gerar acidentes, prejuízos e até mesmo tragédias caso os motoristas não estejam atentos e adotem algumas medidas de segurança.

De acordo com um documento emitido pela Polícia Rodoviária explicando sobre medidas de segurança a serem adotadas antes de iniciar uma viagem, ou até mesmo durante o percurso, cuidados com o veículo, bagagem e principalmente com os passageiros podem evitar muita dor de cabeça e garantir viagens tranquilas para as famílias.

Uma das principais medidas é a verificação completa do veículo. Fazer uma revisão preventiva, checar os pneus (inclusive o estepe), os níveis dos fluidos, o óleo do motor, faróis e freios pode evitar contratempos mecânicos no caminho. Não menos importante, a documentação do carro e do condutor deve estar em dia para evitar problemas legais e garantir a regularidade da viagem.

Ao arrumar as malas, é fundamental que elas sejam organizadas com cuidado e colocadas no porta-malas. Isso ajuda a manter o equilíbrio do veículo e evita que objetos se soltem dentro do carro, o que pode prejudicar a condução ou a visibilidade do motorista.

Planejar o trajeto com antecedência também faz a diferença: definir os melhores horários para viajar, prever paradas para descanso e optar por rotas seguras são atitudes que ajudam a evitar imprevistos, especialmente em épocas de maior movimento nas rodovias.

No trânsito, a responsabilidade deve vir em primeiro lugar. Respeitar os limites de velocidade, não usar o celular enquanto dirige, jamais beber antes de pegar o volante e fazer ultrapassagens apenas em locais permitidos são atitudes simples que podem salvar vidas, nclusive a sua e da sua família.

E quando há crianças a bordo, o cuidado deve ser redobrado. Usar corretamente os dispositivos de retenção, como bebê conforto, cadeirinhas e assentos de elevação, conforme a idade e o peso da criança, é obrigatório por lei e essencial para a segurança dos pequenos.

Viajar no feriado pode ser sinônimo de lazer e renovação. Com atenção, responsabilidade e planejamento, dá para transformar esses dias de folga em boas lembranças, e não em preocupações.