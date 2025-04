Inscrições para aulas gratuitas em Ribeirão do Pinhal se encerram nesta sexta-feira

Na cidade de Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV) está com oportunidades disponíveis para aqueles que tiverem interesse em participar de oficinas gratuitas no município. As inscrições se encerram nesta sexta-feira (18).

O município está disponibilizando quatro categorias diferentes de aulas gratuitas, voltadas para o esporte, cultura e música, buscando oferecer oportunidades únicas para os moradores se aprofundarem nestas oficinas, promovendo e cultivando a cultura no município.

As oficias disponíveis são de balé clássico, futebol, música e também de artesanato, todas áreas culturais que buscam valorizar os talentos do município e desenvolver as habilidades da população local.

Arte divulgada pela prefeitura

Porém, as inscrições estarão abertas apenas até a próxima sexta-feira (18), e devem ser realizadas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), na Secretaria Municipal de Assistência Social ou na sede do projeto.

Aqueles que se interessarem em participar das oficinas, ou quiserem maiores informações sobre as inscrições, aulas, requisitos ou quaisquer outras informações, podem entrar em contato diretamente com o CRAS através do telefone (43) 9 9610-1348.