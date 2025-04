Cachorro na rodovia causa acidente e deixa dois feridos na PR-092

Um acidente de trânsito registrado no início da tarde desta terça-feira (15) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 13h00 e envolveu uma motocicleta Honda CG Titan 150 com placa de Siqueira Campos. O motociclista seguia pela rodovia sentido a Quatiguá quando, na altura do km 282, foi surpreendido por um cachorro que atravessou a pista não sendo possível evitar a colisão.

Após atingir o animal, o homem de 28 anos e o passageiro, um adolescente de 17 anos, sofreram uma queda e tiveram ferimentos. Eles foram socorridos e encaminhados a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico.

As equipes da PRE e da concessionária que administra o trecho prestaram atendimento a ocorrência.