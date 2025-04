Entenda o que é a Semana Santa: o período mais sagrado do calendário católico

Semana Santa começou com o Domingo de Ramos. Foto: Domingo de ramos no Santuário Nacional em Aparecida, em 2022/Thiago Leon/Santuário Nacional

A fé católica vive um dos momentos mais importantes do seu calendário litúrgico com a celebração da tão esperada Semana Santa. Considerada como um período de reflexão, oração e lembrança dos últimos dias de Jesus na Terra, sua dor, sofrimento e morte, os fiéis utilizam esta semana para celebrar e pensar intensamente sobre o amor de Cristo e o verdadeiro sentido da fé católica.

A Semana Santa começou no último domingo, com o Domingo de Ramos. Essa data faz menção à chegada de Jesus a Jerusalém, quando foi recebido com ramos e mantos pelo povo, que o reconhecia como o Messias. Esse momento marcou o início das celebrações da semana, que terminará com a Páscoa, que será celebrada no próximo domingo (20).

“Domingo de Ramos é o dia em que celebramos a chegada de Jesus a Jerusalém, onde ele foi aclamado pelo povo, que o via como o Messias. Foi um dos pontos altos da missão que culminou na morte e ressurreição de Jesus, algo que ensinou o amor e a fé verdadeiros”, explicou o padre Edinei Evaldo Batista, da Diocese de São José dos Campos, ao portal G1.

O padre também lembra que até hoje os fiéis levam ramos às igrejas nesse dia, revivendo o passado de Cristo. “A Igreja tem a tradição de abençoar os ramos, que são o símbolo da fé que nos sustenta e lembram que Jesus deu a vida por nós”, afirmou.

Contudo, a celebração da Semana Santa é o momento mais importante do calendário católico, devido ao seu valor religioso que celebra a morte de Jesus para trazer a salvação aos homens. Durante os sete dias, a liturgia católica propõe um caminho espiritual, que simboliza o trajeto de Jesus Cristo até a cruz e, por fim, à ressureição.

Portanto, a cada dia, os católicos acompanham este trajeto com tradições que são seguidas há anos. Entre a Segunda e a Quarta-feira Santa, são os dias de preparação, com missas e orações que ajudam a entender os últimos ensinamentos de Jesus, o amor, paciência e ternura que ele deixou de exemplo. Vale ressaltar que, para os fiéis, os dias de preparação também são realizados durante o período da Quaresma, quando eles se abstêm de certos costumes como forma de purificação.

Na Quinta-feira Santa, é representando o dia da Última Ceia, quando Jesus partilhou o pão e o vinho com os discípulos a Eucaristia. Também é lembrado o lava-pés, que mostra o quanto Jesus foi humilde. À noite, começa uma vigília em oração, lembrando a prisão de Jesus.

A Sexta-feira da Paixão, ou como também é conhecida, a Sexta-feira Santa, é um dos momentos mais fortes da semana. Neste dia, os fiéis lembram a crucificação e a morte de Jesus. Muitas paróquias organizam a famosa Via-Sacra, uma caminhada que simboliza cada passo de Jesus até a cruz.

O Sábado Santo é um dia de silêncio e espera. À noite, acontece a Vigília Pascal, que é uma das celebrações mais importantes do ano. Nela, os católicos celebram a vitória de Jesus sobre a morte e a chegada de uma vida nova.

Findando a Semana Santa, vem o Domingo de Páscoa, que é considerado o dia mais alegre da tradição, pois marca a ressureição de Jesus, o momento que mostra que o amor é mais forte que a morte. O dia também é considerado como o símbolo da vida nova e da esperança para todos os cristãos.

A Semana Santa é, portanto, um tempo especial para os católicos refletirem sobre o amor de Jesus e o verdadeiro sentido da fé. Mais do que lembrar acontecimentos do passado, ela convida cada pessoa a viver com mais esperança, humildade e solidariedade no presente. É um momento de olhar para dentro, fortalecer o coração e se preparar para celebrar, com alegria, a ressurreição de Cristo no Domingo de Páscoa.