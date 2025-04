Prefeitos da AMUNORPI se reúnem com SESA para tratar da situação da Santa Casa de Jacarezinho

Na tarde desta segunda-feira (14), uma comitiva composta por prefeitos da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI) esteve na sede da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), em Curitiba, para tratar da atual situação da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho. O hospital é referência em atendimento médico-hospitalar para os municípios da região e tem sido alvo de diversas manifestações relacionadas à qualidade dos serviços prestados.

A mobilização dos gestores municipais ocorreu após uma reunião emergencial realizada na cidade de Jaboti, que contou com a participação de 17 prefeitos da AMUNORPI. Durante o encontro, foi formada uma comissão para centralizar a coleta de informações sobre os atendimentos realizados pela Santa Casa, incluindo reclamações, elogios, sugestões e demais apontamentos vindos tanto dos Executivos Municipais quanto da própria população atendida.

Com base nessas informações, um relatório foi elaborado e apresentado diretamente ao Secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, durante a reunião em Curitiba. O documento detalha os principais problemas enfrentados pela Santa Casa de Jacarezinho, com foco na estrutura, atendimento, recursos humanos e financeiros, além de outros pontos levantados pelos municípios da região.

Estiveram presentes no encontro, além dos prefeitos, secretários municipais de saúde e lideranças regionais ligadas ao setor. A iniciativa tem como objetivo buscar soluções concretas junto ao Governo do Estado para garantir melhorias no atendimento prestado pela unidade hospitalar, que é considerada essencial para o sistema de saúde pública do Norte Pioneiro.

O presidente da AMUNORPI e prefeito de Jaboti, Régis William, destacou que a documentação foi entregue formalmente e que a Secretaria Estadual de Saúde se comprometeu a realizar uma análise minuciosa do conteúdo apresentado. A expectativa dos gestores é de que, a partir dessa avaliação, sejam adotadas medidas efetivas para enfrentar os desafios apontados no relatório.

A Santa Casa de Jacarezinho atende pacientes de diversos municípios da região e é uma das principais unidades hospitalares da área, desempenhando um papel central na rede de saúde pública local.