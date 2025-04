Cientistas calculam data da extinção total da vida na Terra

De acordo com cientistas da Nasa e pesquisadores da Universidade de Toho, no Japão, a data da extinção total da vida na Terra já foi calculada e a estimativa é de que o sol seja o principal causador do fim do mundo.

Segundo os cálculos dos pesquisadores, as condições para a sobrevivência no planeta serão extremas. Os cientistas afirmaram que o Sol terá um aumento considerável de tamanho e isso causará cada vez mais emissão de energia térmica, engolindo os planetas do Sistema Solar e dando fim na Terra.

Qual é a data da extinção total da vida na Terra?

Os pesquisadores da Universidade de Toho afirmam que viver no planeta Terra será impossível no ano de 1.000.002.021, ou seja, ainda temos muito tempo até o fim do mundo. No entanto, no ano anterior, a NASA detectou um número alto de erupções solares e ejeções de massa coronal, que resultaram na maior tempestade solar em décadas.

Já o cientista Ravi Kopparapu, do Goddard Space Flight Center da NASA, em outro estudo, afirmou que o planeta tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos até o sol engolir a Terra.

A explosão do Sol

Antes da explosão do Sol, algumas consequências do aumento do astro irão impactar na vida terrestre. De acordo com o estudo, conforme a mudança de tamanho solar, as tempestades solares serão mais comuns, diminuindo o oxigênio disponível, além de elevar as temperaturas.

Até a data da extinção de vida na Terra, os efeitos das mudanças climáticas serão ainda maiores. O aquecimento global está causando o aumento das temperaturas e acelerando o processo de derretimento das geleiras polares.

Como mudar o aumento do aquecimento global?

Algumas ações individuais e coletivas devem ser tomadas para a diminuição do aquecimento global, como a redução da emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono (CO₂) e o metano, que são os grandes responsáveis pelo aumento da temperatura no planeta.

Isso significa que devemos consumir menos produtos que demandam alto uso de energia ou desmatamento para serem produzidos, usar transportes mais limpos, como bicicleta, transporte público ou veículos elétricos.