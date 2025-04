Denúncia anônima aponta risco de acidente com ônibus de atletas da canoagem de Siqueira Campos

Uma situação registrada na noite da última sexta-feira (11) assustou pacientes da Alemoa, zona rural de Siqueira Campos, após um incidente registrado com um veículo da secretaria municipal de Saúde. Outro caso denunciado a reportagem foi de problemas mecânicos com o ônibus que levou atletas da canoagem para uma competição em Minas Gerais.

Conforme as informações apuradas pela reportagem, a situação aconteceu por volta das 23h30. O veículo Fiat Uno que pertence a secretaria municipal de Saúde de Siqueira Campos seguia da cidade com destino ao Distrito da Alemoa com pacientes quando, nas proximidades da empresa Vibro Lages, o capô abriu e destruiu o para-brisa do automóvel prejudicando consideravelmente a visão do motorista.

O capô do carro abriu e destruiu o para-brisa do automóvel prejudicando consideravelmente a visão do motorista. Foto: Divulgação

Felizmente, o motorista do veículo demonstrou perícia e habilidade na direção conseguindo parar o automóvel as margens da rodovia evitando um acidente mais grave. Nenhum ocupante ficou ferido. Ainda segundo as informações, há alguns dias o mesmo veículo havia apresentado problemas elétricos e quase pegou fogo.

Nos últimos dias, a reportagem tem recebido denúncias em relação a situação precária em que se encontram alguns veículos da frota municipal como ambulâncias, carros baixos e ônibus que realizam o transporte de estudantes. Uma fonte ainda disse a reportagem que, há pouco mais de um ano, a prefeitura realizou o leilão de três veículos Chevrolet Spin com sete lugares que tinham apenas cinco anos de uso.

Outra denúncia envolvendo um veículo da prefeitura foi o ônibus que levou a equipe da Canoagem para Lagoa Santa, em Minas Gerais, que ficou dois dias estragado durante a viagem de ida. Já no retorno para Siqueira Campos, o mesmo veículo teria apresentado um problema na suspensão colocando em risco a vida de cerca de 12 atletas. Mais uma vez, a perícia e habilidade do motorista evitaram um acidente. Até o fechamento desta edição, a equipe ainda não havia retornado ao município.