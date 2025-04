Santo Antônio da Platina abre inscrições para o Castra Pet

Nesta segunda-feira (14), a prefeitura de Santo Antônio da Platina anunciou a abertura das inscrições para o programa de castração gratuita, Castra Pet,que será realizado no município. São 135 vagas disponíveis, e o interessados devem comparecer ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para realizar a inscrição.

De acordo com as informações da prefeitura, os interessados devem estar inscritos no programa Bolsa Família com renda de até meio salário mínimo por pessoa e apresentar os documentos de RG e CPF, comprovante de endereço atualizado e a folha resumo do Bolsa. Quanto aos animais machos e fêmeas, devem ter de seis meses a oito anos de idade.

Esta iniciativa é do Governo do Estado do Paraná através do Programa de Castração de Cães e Gatos (CastraPet/PR), em parceria com o Instituto Água e Terra (IAT) e a Prefeitura, gestão do Prefeito Gil Martins, através da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com a Médica Veterinária da Prefeitura, Calinca Bueno Levatti, as cirurgias “serão realizadas em uma Unidade Móvel de Esterilização, que possui uma equipe de médicos veterinários e auxiliares, que são contratados através do Governo do Estado”.

No ano passado, a demanda de vagas disponíveis foi menor, sendo que apenas 108 foram ofertadas e 113 animais passaram pelos procedimentos, e neste ano, a oferta é de 135 vagas, sendo que, segundo a prefeitura, “devem ser preenchidas rapidamente levando em conta a procura dos anos anteriores”.

Portanto, aqueles que tiverem interesse em participar do programa devem comparecer ao CRAS até a próxima quarta-feira (16) para garantir seu cadastro, se ainda houver vagas disponíveis. As inscrições podem ser feitas entre as 08h00 e 11h30, no período da manhã, e entre as 13h30 e 16h00 no período da tarde. O CRAS de Santo Antônio da Platina fica localizado na Rua Prefeito Arnolfo Alves, nº 70, no Bairro Aparecidinho I.