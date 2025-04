Homem é preso após espancar esposa e ameaçar policiais

Um homem foi preso na tarde do último sábado (12) após agredir a esposa com socos e chutes, além de ameaçar policiais. A ocorrência foi registrada no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica em uma residência situada a Rua José Lavorato. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que seu companheiro havia lhe agredido com chutes nas costas e soco no rosto. No momento em que escutavam a mulher, o suspeito saiu da residência alterado ameaçando a mulher e, ao receber voz de abordagem, reagiu a ação dos policiais. Ele continuou proferindo ameaças e desacatos contra os policiais.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.