Moradores criam música sertaneja para denunciar situação precária em rodovia do Norte Pioneiro

Mais um protesto inusitado vem chamando a atenção para a situação precária da PR-436, rodovia que liga os municípios de Ibaiti e Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro. Depois de plantarem bananeiras nos buracos da estrada, em uma manifestação simbólica que ganhou destaque nas redes sociais há alguns meses, os moradores recorreram à música sertaneja para denunciar o caso.

A nova forma de protesto surgiu com a criação de uma música, no estilo sertanejo universitário, que ironiza as condições da via e critica a falta de providências por parte das autoridades responsáveis. Com um refrão marcante e versos que relatam o cotidiano de quem enfrenta buracos, poeira e insegurança na via, a música rapidamente viralizou em grupos de WhatsApp, Facebook e TikTok da região.

Fazendo apologia às promessas de políticos que haviam destacado que a reforma da rodovia seria concluída, a música traz a insatisfação dos moradores que necessitam do trecho para se deslocar entre as cidades. O refrão da música é que traz a verdadeira indignação dos moradores com as promessas não cumpridas.

“Governador prometeu. Deputado também falou. Secretário garantiu. E o povo aqui sofrendo ficou. Chega de promessas, queremos ação. Assalto na estrada é nossa reivindicação.”, diz o refrão.

Além da letra da música que está viralizando nas redes sociais, um banner denunciando o caso foi colocado às margens da rodovia, também fazendo apologia às promessas não cumpridas e também à "vergonha" em que se encontra a rodovia.

A letra da música foi divulgada em diversos blogs da cidade, como o Blog do Esmael. Acesse e veja a letra completa.

Bananeiras haviam sido plantadas nos buracos da rodovia como protesto no início do ano. Foto: Divulgação

Contudo, este não é o primeiro protesto criativo que os moradores criaram para denunciar o descaso da rodovia. No final de janeiro deste ano, a população plantou bananeiras nos buracos da rodovia, próximo ao Pico Agudo para chamar a atenção das autoridades.

Nas redes sociais o caso chamou a atenção e se espalhou rapidamente, com outros moradores relatando os desafios diários que encontram ao utilizar a rodovia para se deslocar entre as cidades.