Governo Britânico se inspira no SUS para salvar sistema de Saúde no Reino Unido

O governo britânico está avaliando a adoção de um modelo semelhante ao dos agentes comunitários de saúde do Brasil, como parte de uma estratégia para enfrentar a crise no Serviço Nacional de Saúde (NHS). Segundo reportagem publicada pelo jornal The Telegraph nesta segunda-feira (07/04), o Reino Unido lançou um projeto-piloto inspirado na Estratégia Saúde da Família brasileira, com início no bairro de Pimlico, em Londres.

O projeto, que será posteriormente expandido para outras 25 regiões da Inglaterra, tem como base a atuação dos agentes comunitários de saúde — profissionais que desempenham papel fundamental na atenção básica no Brasil desde o início dos anos 1990, no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS).

No Brasil, os agentes integram equipes multidisciplinares de Saúde da Família, junto a médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Eles atuam principalmente em áreas vulneráveis, oferecendo orientações de saúde, escuta ativa, visitas domiciliares e conexão entre os moradores e os serviços públicos de saúde.

De acordo com o Telegraph, representantes do governo trabalhista britânico visitaram o Rio de Janeiro ainda nos primeiros meses de mandato, com o objetivo de firmar uma carta de intenções para cooperação na área da saúde com o Brasil. O ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, também teria convidado especialistas brasileiros para contribuir com o plano de reestruturação do NHS, previsto para ser publicado em junho.

O novo planejamento, com horizonte de dez anos, deve priorizar a prevenção de doenças e descentralizar o atendimento, tirando o foco exclusivo dos hospitais e promovendo maior presença nas comunidades — em linha com o modelo adotado no Brasil.

A reportagem destaca que os agentes brasileiros, apesar de não possuírem necessariamente formação superior na área da saúde, recebem treinamento específico para atuar em suas comunidades. Muitos moram nas mesmas regiões onde trabalham, o que favorece a criação de vínculos de confiança com os moradores. Esses profissionais são descritos como resilientes, enfrentando obstáculos como a pobreza, a violência urbana e as dificuldades logísticas em áreas remotas como a Amazônia.

A experiência brasileira teria provocado "melhorias drásticas" em diversos indicadores de saúde, segundo o jornal britânico. Um dos defensores da implementação do modelo no Reino Unido é o médico inglês Matthew Harris, que já atuou em Pernambuco e atualmente é pesquisador na Escola de Saúde Pública do Imperial College London. Em entrevista anterior à BBC News Brasil, Harris afirmou que a inspiração na Estratégia Saúde da Família é “100% brasileira”.

Apesar do entusiasmo, o Telegraph aponta incertezas quanto à aplicabilidade do modelo no contexto britânico. As repórteres Laura Donnelly e Claudia Marquis levantam dúvidas sobre a existência, no Reino Unido, de um senso comunitário forte o suficiente para sustentar a atuação porta a porta dos agentes.

O projeto-piloto em Londres será acompanhado por avaliações para medir sua eficácia e receptividade entre a população britânica. A ampliação da iniciativa para outras localidades depende dos resultados iniciais.