Homem é preso após furtar peças de carne em escola da região

NORTE PIONEIRO Há 1 dia Santo Antônio da Platina recebe Presidente do Tribunal de Contas do Estado em evento de Gestão pública Ivens Linhares chamou a atenção para a importância da lisura nos atos públicos

NORTE PIONEIRO Há 2 dias Prefeitos da Amunorpi participam de capacitação para início de mandato e prestação de contas Com a presença de autoridades do TCE-PR e Ministério Público, evento em Santo Antônio da Platina busca fortalecer a gestão pública e a transparência nas administrações municipais