Secretário estadual anuncia mais de R$ 8 milhões para os municípios dos Campos Gerais

AVANÇO HISTÓRICO Há 2 semanas Governo do Paraná e Prefeitura de Sengés anunciam nova maternidade com investimento de R$ 12 milhões Projeto inclui estrutura moderna com centro cirúrgico e leitos obstétricos; cerimônia realizada no plenário da Câmara reuniu autoridades estaduais, lideranças locais e moradores