Dia das Mães em Ribeirão do Pinhal terá shows ao vivo e sorteios de até R$ 1 mil

Faltando cerca de um mês para a celebração de uma das datas mais emocionantes do ano, a prefeitura de Ribeirão do Pinhal já divulgou a programação para as festividades do Dia das Mães, que acontecerão nos dias 9 e 10 de maio com shows ao vivo, parque de diversões e sorteios de até R$ 1 mil e diversos presentes para as mães do município.

Com uma organização diversificada e cheia de entretenimento para os moradores, a prefeitura preparou dois dias com atrações especiais para comemorar o Dia das Mães com estilo, diversão e muita festa. Entre as atrações especiais da festança estão a dupla Lincoln e Augusto e a banda Roni, que trarão os melhores hits atuais para agitar o município.

A festança será realizada ao lado do Ginásio de Esportes Tigrão. No dia 9, uma sexta-feira, a diversão ficará por conta da dupla Lincoln e Augusto, enquanto Roni e sua banda garantem a agitação do município no sábado (10). Além do show, no sábado será realizado o sorteio de diversos prêmios, que contam com R$ 1 mil em dinheiro.

O sorteio começará às 21h00, e premiará quatro mães do município. O quarto sorteio contará com um valor de R$ 200,00 em dinheiro e um vale compras de R$ 500,00 no Supermercado Amaro, enquanto a terceira mãe sorteada levará para a casa R$ 500,00 e um faqueiro Tramontina com 72 peças. Já para a segunda mãe que for sorteada, o prêmio será a quantia de R$ 700,00, além de um kit processador e liquidificador.

Por fim, o primeiro e mais esperado da noite será a quantia de R$ 1.000,00 em dinheiro e uma churrasqueira, da Primus Churrasqueira, encerrando a noite das premiações no evento de Ribeirão do Pinhal.

Além dos shows ao vivo e das premiações que serão sorteadas, a festança também contará com praça de alimentação e com um parque de diversões, deixando as noites ainda mais animada para os moradores.