Polícia Civil abre processo seletivo para estagiários em Santo Antônio da Platina

Nesta terça-feira (08), a Polícia Civil do Paraná anunciou a abertura das inscrições para um Processo Seletivo para a contratação de um estagiário. A vaga está disponível restritamente para estudantes de Direito na 38ª Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Santo Antônio da Platina.

Os requisitos para a concorrer à vaga são claros e diretos. Para se inscrever no processo, os interessados devem, além de cursar Direito, atender aos critérios estabelecidos no Edital nº 06/2025 e ter disponibilidade para atuar na unidade penal.

As inscrições foram abertas nesta terça-feira, e continuarão abertas até a próxima segunda-feira (14). Para realizar as inscrições, os interessados devem acessar o site oficial da Polícia Civil do Paraná e acessar o formulário de inscrição. Ao acessar o site, irão aparecer algumas opções, sendo que os interessados em se inscrever devem acessar o Processo Seletivo de 2025 e selecionar a aba de inscrição.

Durante a inscrição, os candidatos devem apresentar alguns documentos pessoais, como nome completo, RG, data de nascimento, telefone, e-mail e diversos outros documentos necessários para a inscrição.

“Esta é uma excelente oportunidade para vivenciar a prática do Direito no ambiente da segurança pública, colaborando diretamente com as atividades da Polícia Civil”, afirmou a 38ª DPR de Santo Antônio da Platina na publicação de divulgação das inscrições.

Para quaisquer outras dúvidas sobre as inscrições ou sobre a vaga, os interessados em prestar estágio na Polícia Civil de Santo Antônio da Platina podem acessar o Edital completo do processo seletivo no site oficial da Polícia Civil do Paraná.