Saúde afirma que casos de dengue estão controlados em Santo Antônio da Platina

Na última sexta-feira (04), a prefeitura de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, divulgou um balanço sobre os casos de dengue no município. De acordo com o balanço divulgado, a Saúde do município registrou 120 casos confirmados ao longo deste ano, e mais de 170 ainda estão em investigação.

“Casos de Dengue no Município estão controlados”, foi assim que a prefeitura iniciou a publicação do balanço nas redes sociais, informando aos moradores que a situação no município não está alarmante, e que as ações produzidas em prol do combate à dengue estão apresentando resultados positivos para a saúde municipal.

Desde o início deste ano até a última sexta-feira, os registros da Saúde apontam que o setor responsável pelos casos de dengue investigou 664 casos, sendo que, deste número, apenas 120 foram positivados e 372 foram descartados. Além disso, restam 172 casos que seguem aguardando o resultado dos exames laboratoriais.

Em números, a quantidade de casos confirmados no município equivale a menos de 20% dos casos investigados e, em relação à população total da cidade, que possui mais de 46 mil habitantes, o número de pacientes confirmados com dengue não chega a 1% da população total, o que reforça a estabilidade e o controle da dengue no município.

Contudo, esta estabilidade nos casos e o controle da transmissão da doença no município tem se dado a partir de diversas ações de combate e prevenção que vêm sendo realizados desde o início deste ano para auxiliar a população.

“Desde janeiro têm ocorrido mobilizações pelo Município do setor de Saúde em parceria com outras secretarias como de Meio Ambiente e Obras, originando um mutirão de limpeza pela cidade que surtiu efeito, tanto é que Santo Antônio da Platina está mantendo uma média baixa de casos confirmados da Dengue”, disse a prefeitura nas redes sociais.

Portanto, apesar do cenário controlado, a prefeitura afirma que a colaboração da população é de extrema importância para garantir que os casos continuem poucos no município. “O que se pede é que a população também colabore para o combate à Dengue e alguns cuidados são necessários como sempre trocar a água da vasilha para os animais, não deixar água parada em pratinhos de vasos de plantas e outras ações de combate à Dengue”, orienta a prefeitura.