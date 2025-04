Policiais salvam a vida de bebê engasgado em Siqueira Campos

Na manhã desta segunda-feira (07), por volta das 10h30, um casal procurou ajuda no Pelotão da Polícia Militar de Siqueira Campos, após seu bebê de apenas dois meses engasgar com leite materno e apresentar sinais de cianose. Desesperados, os pais buscavam auxílio imediato, e a situação foi rapidamente atendida pelo Subtenente da equipe de plantão.

O policial realizou manobras de desobstrução das vias aéreas do bebê, conseguindo reverter o quadro de cianose e estabilizar a respiração da criança. Após o atendimento emergencial, o bebê foi levado nos braços do Subtenente até a unidade de saúde localizada ao lado do Pelotão, onde um enfermeiro concluiu o atendimento. O profissional garantiu que o bebê voltasse a respirar normalmente, com o sinal de recuperação evidenciado pelo choro da criança.

O atendimento rápido e eficaz das autoridades foi crucial para a estabilização do quadro do bebê. Após a intervenção, a mãe e o filho permaneceram em observação na unidade de saúde, sendo orientados a realizar exames complementares, incluindo um raio-X pulmonar, para garantir a completa recuperação.

Este incidente destaca o preparo e a competência dos policiais do 2º Batalhão, que demonstraram agilidade e dedicação em situações de emergência, cumprindo seu papel fundamental na proteção e preservação da vida.