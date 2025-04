Nova estufa climatizada da UENP traz ganho acadêmico e ajuda pequenos produtores

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) inaugurou nesta quinta-feira (3) a nova Estufa Climatizada do Centro Regional de Pesquisa em Olericultura, Plantas Medicinais e Sementes (CROPS), do Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes. A estrutura, ligada ao curso de Agronomia, permite cultivo de plantas com controle de temperatura e será usada nas práticas de ensino e também nos projetos de pesquisa e extensão.

A estufa foi construída com recursos oriundos da parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

"O ganho acadêmico será notável e é importante, mas, além disso, é um projeto que atende os pequenos produtores e a população. Os agricultores da região têm a Universidade como referência porque entendem que o conhecimento produzido aqui compartilhado com eles traz solução para seus problemas e lucro", ressaltou o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona. Estrutura permite cultivo de plantas com controle de temperatura e será usada nas práticas de ensino. Foto: UENP

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, destacou o ganho de qualidade e o potencial para a agricultura regional. “É uma estrutura que nos trará um enorme ganho acadêmico e também produzirá forte impacto no agronegócio regional, em especial nas pequenas propriedades”, declarou. “Este é o objetivo da Universidade, gerar desenvolvimento e mudar a vida das pessoas na região em que atuamos”.

“Mais do que os investimentos em si, os professores estão motivados porque sabem que os projetos elaborados contarão com o apoio do Governo do Estado”, disse o diretor do Campus Luiz Meneghel, Ricardo Castanho Moreira.

Também participaram da inauguração o prefeito de Itambaracá, Amarildo Tostes, o vice-diretor, Ademir Zacarias Junior, pró-reitores, diretores de centro, docentes, alunos, agentes universitários, vereadores e outras autoridades da região e comunidade universitária.